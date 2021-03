Después del estricto manejo de las medidas sanitarias para contener la pandemia de COVID-19 en México, vale la

pena pensar que, todavía no están los tiempos para que, acelerados por la determinación de salir de vacaciones la semana que viene, esté en riesgo un repute de casos mediante un evento que los epidemiólogos, la tercera oleada de la enfermedad que tiene en jaque economía y sociedad en el mundo.

Hace un año quedarse en casa fue determinante para evitar los contagios y al mismo tiempo se potenciaron

medidas preventivas como la sana distancia, el uso de cubrebocas, lavarse las manos hasta 20 veces al día, no

tocarse la cara, usar gel antibacterial y por nada del mundo acudir a sitios en los que se advirtiese la aglomeración de personas.

La gente dejó de visitar a la gente, porque las consecuencias a la salud por el coronavirus enseñaron el lado terrible y dramático, porque los ciudadanos comenzaron a enterarse de la evolución rápida de afecciones respiratorias, hasta requerir oxígeno o de plano proceder al entubamiento en los hospitales.

Es probable que todo este relato se vea como algo del pasado, sin embargo, en la antesala de las vacaciones de

Semana Santa de este 2021, se convirtieron en las más deseadas desde la perspectiva de la población, porque

mujeres y hombres creen que ya aprendieron a cuidarse de una epidemia que se quedar por un buen tiempo en el mundo, así que en la mente de los muchos está salir de sus casas, del confinamiento e ir a disfrutar de la playa, de los sitios turísticos o cuando menos cambiar de aires.

El punto es que, la pandemia sigue, si ben es cierto que en los últimos día se tuvieron datos de contagios muy

reducidos, también sucede que aparecen de nuevo cantidades menores a los 10 mil diarios, pero, hacen ver que el virus sigue porque una buena parte de los mexicanos son vulnerables debido a que, algunas enfermedades minan su estado de salud al tener comprometido su sistema inmunológico.

Por la llegada de las vacaciones de Semana Santa 2021, desde una perspectiva epidemiológica, es necesario que

los ciudadanos piensen más de una vez, sí en realidad vale la pena correr el riesgo de contagiarse solo por salirse

de casa so pretexto de la celebración religiosa de la semana que viene.

Al tratare de vida contar muerte, mínimo los mexicanos deben de observar el decálogo que dio a conocer la

Secretaría de Salud Federal y tener en cuenta que las medidas preventivas, entre ellas tener como pegado el

cubrebocas para evitar que se respiren las gotas de saliva que puedan tener el coronavirus, es fundamental.

Dicho por el doctor Hugo López Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, uno de los puntos del decálogo es que se disfrute de paseos con la familia cerca de casa, aprovechar la Semana Mayor para pasar tiempo con la familia, asistir a lugares con poca gente, en caso de salir, que sea en grupos de cinco personas y que se acuda a lugares con buena ventilación, de preferencia al aire libre.

Por aquello del ímpetu para acudir a sitios de recreo, hacerlo en horarios en los cuales haya menos persona y de

preferencia que estén de nuevo en sus casas una vez concluida la jornada del día.

La propuesta no es nada del otro mundo, ya que, si se trata de reunirse con familiares o amigos, que los encuentros seguros y no haya más de ocho personas. En caso actividades religiosas, no acudir, sino seguirlos por las redes desde casa.

Por otro lado, es necesario que las personas se protejan del calor, el uso de ropa ligera lentes y protector solar e

hidratarse es prioritario. Tener en cuentas las medidas básicas de prevención y lo mejor, de la propuesta de las

autoridades de salud es que, si la gente se puede quedar en casa es mucho mejor.

A juzgar por los números que dan a conocer los hoteleros de las zonas de playa y de sitios turísticos de la entidad, la ocupación es considerable y, como siempre sucede la movilización de ciudadanos nuevoleoneses será cuantiosa, por ello, es necesario tener presente que en el vecino estado, estuvieron en semáforo rojo por muchos meses y que la demanda de hospitalización fue dos o tres veces mayor que en Tamaulipas, lo mismo que la velocidad de registro de casos, así que, debe tomarse el doble de precauciones, porque el trabajo de contención de la pandemia en Tamaulipas fue efectivo y exitoso.

Los otros.

En el Congreso del Estado que tiene a su cargo el Diputado Gerardo Peña Flores y cuyo Pleno tiene a su cargo el

Diputado Edmundo José Marón Manzur, hubo actividad este miércoles porque la sesión pública y solemne estaba prevista para las 11 de la mañana y en ella se presentaron algunos acuerdos que habían pasado por las comisiones Legislativas y reiteraron el respaldo solicitad por grupos sociales de la entidad.

El Diputado reynosense, en apoyo al magisterio propuso exhortación al Congreso dela Unión para que en materia de pensiones se eliminen las UMAs como unidad para determinar los montos que aplican a los trabajadores de la educación, quienes reclaman que todos los movimientos se expresen en salarios mínimos, ya que, las UMAs, complican las la definición de los beneficios que buscan los trabajadores de la educación.

Los legisladores de la Fracción del PAN en el Congreso del Estado se dijeron solidarios con los maestros, para que deje de usarse la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo sobre la forma de liquidar las pensiones, implica que las pensiones se reduzcan de manera considerable.

Otro acuerdo que pasó en la sesión de los Diputados Locales, se refiere a la reforma del Código Municipal, para que se cree la Comisión de Desarrollo Económico y Reactivación en los Ayuntamientos de Tamaulipas, al considerarse que es una forma correcta, según la versión del Diputado Francisco Garza de Coss, de contribuir al fortalecimiento y rescate de la economía municipal.

En palabras textuales el también reynosense hizo ver que es fundamental que dentro de los Ayuntamientos funcione una Comisión de esta naturaleza, que se enfoque a abordar temas concernientes a conseguir el crecimiento equilibrado y equitativo de la producción, el comercio y los servicios.

Obvio, se trata de palabras que se dicen muy fácil y que, frente a una realidad financiera de bancarrota, ni siquiera se escuchan bien, es más, más de cuatro alcaldes de la entidad, debieron decir que necesitan, presupuesto, recursos y financiamiento, en tanto que, ese tipo de Comisiones podrían encargarlas a los nuevos alcaldes que llegarán a partir de octubre, porque seguro andarán con todo.

Por cierto, las comparecencias de los funcionarios que hablarán sobre temas del V Informe de Gobierno, serán la

semana que viene y como los dictan los protocolos, algunos de ellos estarán en sesiones plenarias y otros

desmenuzarán sus datos en reuniones de las Comisiones Legislativas que tienen que ver con cada funcionario.