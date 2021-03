Ciudad de México.- viernes 19 marzo del 2021 Estaba previsto que Venom 2: Carnage Liberado se iba a estrenar en los cines en junio. Sin embargo, la pandemia de coronavirus ha obligado a Sony a retrasar el lanzamiento de la cinta.

Ahora, el filme llegará a las salas el 17 de septiembre de 2021. La cinta dirigida por Andy Serkis está protagonizada por Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Naomie Harris, Stephen Graham y Reid Scott, entre otros.

«Estamos guardando la película para cuando la gente pueda disfrutarla en el cine», declaró el realizador recientemente en una entrevista con ComicBook.com.

«No quiero hacer spoilers ni hablar mucho de ello antes, pero me lo he pasado en grande trabajando en esa película. Ha sido genial. Espero que no decepcione».

La primera entrega, dirigida por Ruben Fleischer, recaudó 856 millones de dólares en todo el mundo tras su estreno en cines en 2018 y presentó a Tom Hardy en el rol del simbionte. El actor repetirá su papel en la secuela, que también contará con el regreso de Woody Harrelson como Carnage.

Además de aplazar el estreno de Venom 2, Sony ha decidido retrasar el lanzamiento de The Man From Toronto, comedia de acción protagonizada por Kevin Hart y en la que también aparece Harrelson. Su fecha de lanzamiento estaba fijada para el 17 de septiembre y por el momento la compañía no ha revelado la nueva fecha.