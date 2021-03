CIUDAD DE MÉXICO, 11 DE MARZO DE 2021.- El precio de venta al público de la gasolina se mantendrá mediante el subsidio a los impuestos que pagan los distribuidores de los combustibles, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su rueda de prensa matutina, estableció que mediante ese mecanismo se garantizará que los impuestos no se transfieran a los consumidores finales.

Estamos dando un subsidio en el cobro del impuesto a gasolineros, no tienen por qué incrementar el precio de la gasolina más allá de la inflación. Ese es mi compromiso y lo voy a sostener.

Proyectaban: ‘Viene el gasolinazo’, pues no, no viene, no va a haber. Así, lo que diga mi dedito. Se va a mantener», insistió el titular del Ejecutivo.

Puntualizó que si la gasolina sube de precio es porque los distribuidores abusan y quieren sacar provecho, pese al subsidio que cubre el gobierno federal.

Mantener controlado el precio de la gasolina y del gas sirve para que no se eleven los precios de productos básicos y que no se incremente la inflación.

Pidió también a las grandes empresas productoras de harina de maíz que no especulen con el producto y evitar que se eleve el precio de la tortilla.