CUATRO CIENEGAS, COAHUILA, 28 de marzo de 2021.- Con un nuevo tratamiento de manantiales, escurrimientos de agua y canales de riesgo, se ha recuperado el nivel de pozas en 40 hectáreas del Área Natural Protegida de Cuatro Ciénegas, Coahuila.

En una evaluación de las acciones de rescate del agua en esa área protegida, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que una de las facetas de ese rescate es la reducción del consumo de agua para agricultura y ganadería con fines de producción de leche.

Actualmente la zona de humedales de Cuatro Ciénegas abarca 291 hectáreas de humedales y 250 pozas que están en recuperación tras el declive histórico que se tuvo por la explotación del agua para fines agropecuarios.

En Cuatro Ciénegas hay 80 especies endémicas que lo hacen un lugar de relevancia mundial desde el punto de vista de la biodiversidad, por ello la importancia de su protección, dijo el presidente.

«Si no se avanza en esa idea de cuidar el agua, de conservar la vida, entonces tendríamos que tomar decisiones enérgicas, estrictas. Porque por encima de todo está el agua y está la vida.», planteó desde Cuatro Ciénegas.

El titular del Ejecutivo recordó que en Mexicali se canceló la construcción de una cervecera; y se busca detonar cuencas lecheras en regiones con Gua abundante en lugar de La Laguna.

«Por qué no, sin dejar de producir cerveza y la leche, que es mejor la leche que la cerveza, bueno, así lo recomendó Ricardo Anaya: que ya no se tomen caguamas. Pero, ¿por qué no usar el agua del sur y del sureste?», dijo López Obrador.

Dijo que en la actual administración son los técnicos los encargados del manejo del agua y no los empresarios.