CIUDAD DE MÉXICO, 30 DE MARZO DE 2021.- Al menos dos cuentas de Carlos Romero Deschamps son investigadas por el Gobierno de México, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador en su rueda de prensa matutina.

Romero Deschamps se separó del sindicato petrolero y se encuentra en periodo de vacaciones; sin embargo, el gobierno de México investiga si el dinero ingresado a esas cuentas bancarias es de origen lícito.

«Hay dos denuncias en la Fiscalía, según la Unidad de Inteligencia Financiera, por 309 millones de pesos», confirmó el presidente.

López Obrador consideró como indebido que tras su larga carrera en la dirigencia del sindicato petrolero, Romero Deschamps se haya tomado un periodo vacacional de más de tres años, algo que consideró una inmoralidad.

«Eso yo no lo sabía y me parece que independientemente de lo laboral, porque puede estar establecido en el contrato colectivo, me pareció una inmoralidad.

«Y sí, se comprobó que tenía este mecanismo para proyectarse en el tiempo. Se habló de que era con la intención de regresar después, cuando ya no estuviésemos nosotros», sentenció el titular del Ejecutivo.

Dijo que el director de Pemex y la Secretaría de Gobernación también analizan el caso.