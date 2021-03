CD.MX.-26 MARZO 2021Después de que la actriz Laura Pons, señaló al locutor Arturo ‘El Turry’ Macías de abuso sexual, pues hace unos años, lo que hubiera sido una ida al cine, se convirtió en una verdadera pesadilla, ya que supuestamente la terminó llevando a un motel.

“Tuve un abuso sexual de parte del locutor Arturo Macías. Mi familia y yo conocimos a Arturo Macías en una expo de XV años, durante ese tiempo mi familia estaba en una situación muy vulnerable económicamente, todos la estábamos pasando muy mal, y él apoyó a mi familia dándoles algunos productos de la radio, como discos, CD’s, cosas así, para que mi familia la vendiera y pudiéramos salir adelante”, comenzó a relatar.

Continuó: «Mis papás, o sea, me preguntó yo ‘¿cómo me dejaron ir con él?’… tenía 17 años, era menor de edad. Dentro de su auto me dijo ‘¡Ay no Lau!, mejor vamos a otro lado a cotorrear, a pasarla bien’. Y yo ‘bueno, ¿a dónde me va a llevar?’, y pues mi sorpresa fue que me llevó a un motel. Dentro del auto le dije ‘no Arturo, no quiero ir’, y yo me sentí asustada”, comentó entre lágrimas.

Ante las fuertes acusaciones Macías quien actualmente trabaja en el programa ‘Hoy’, reaccionó a la acusación de la joven mediante sus redes sociales, y negó que haya sucedido y dijo que ya está haciendo una acción legal, “muchas gracias a todos por sus mensajes. Lo que comentan de mí es falso. Yo respeto mucho a las mujeres en todo momento. Legalmente pronto les daré una postura y respuesta a este caso. Y bienvenidos todos sus comentarios al respecto”.

De inmediato los comentarios por parte de los internautas no se hicieron esperar, en el que destaca el apoyo de Rocío Sánchez Azuara, al declarar que no lo puede creer, pues lo conoce desde hace muchos años.

“¿De qué me perdí y qué pasó? Te conozco desde hace muchos años (15 mínimo) y jamás has estado involucrado en ninguna situación de ese tipo y menos en un escándalo o chisme. ¿Qué pasó? Si puedes mándame Whatsapp”.

Hasta el momento en dichos mensajes no ha contestado Arturo.