NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, 4 DE MARZO DE 2021.- El presidente municipal Enrique Rivas Cuéllar, tomó protesta a 40 nuevos miembros del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio, en su Asamblea Extraordinaria.

En su mensaje destacó la importancia de cada uno de ellos y la labor que realizan en sus puestos en atención a la ciudadanía.

“Representan ante todo un equipo que hace posible la operatividad de cada una de las áreas del gobierno municipal, hoy tomamos protesta a 40 trabajadores y trabajadoras municipales de nuevo ingreso al sindicato, cuentan con un clara visión de servicio a las y los neolaredenses, porque por eso estamos aquí, para servir a Nuevo Laredo en donde sabemos hacer las cosas bien”, dijo Rivas Cuéllar.

Por su parte, Jorge Montane Pineda, Secretario General del gremio, agradeció el apoyo que han recibido del alcalde.

“Quiero agradecer y dar mi reconocimiento por el apoyo que siempre nos ha brindado nuestro presidente Enrique Rivas, él nos ha dicho ‘¿que más para los empleados sindicales?’, no cualquiera, podrán decir muchas cosas pero a mí me consta que siempre ha estado al tanto y ahora para cerrar tiempos todavía me pregunta ‘¿qué podemos hacer para fortalecer el gremio sindicalizado?’”, agregó Montane.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Cívico en un ambiente de sana distancia y acatando las medidas sanitarias que dicta la Secretaría de Salud de Tamaulipas por la pandemia.

En esta toma de protesta estuvieron Arturo Sanmiguel Cantú, presidente municipal suplente; Dorina Lozano Coronado, primera síndico; Santiago Saénz Cárdenas, segundo síndico; Yahleel Abdala Carmona, diputada local.