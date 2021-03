Fue designado el exdiputado local RICARDO RODRIGUEZ MARTINEZ como delegado de SEGOB en Tamaulipas, cierto es que RICARDO no es, aun, activo de MORENA pero es un buen prospecto y está claro que su posición le irá tiñendo de color guinda para lo que se ofrezca más adelante.

Desde la pasada elección se dijo que RICARDO RODRIGUEZ podía ser candidato de MORENA a la presidencia municipal de Victoria pues contaba con la aprobación del amigo de su padre RICARDO MONRREAL y él sería el que le apadrinaría.

RICARDO no se decidió y no participó en contienda electoral, quizá el mismo midió que le hacía falta congeniar más con los viejos impulsores de MORENA en Tamaulipas o que aún seguían viéndolo como priista, luego de que en su momento dirigió al PRI en la capital tamaulipeca y fue diputado local por ese partido, por lo que su llegada sería un tanto como imposición y eso podía reflejarse el no tener una buena votación, aunque la verdad es que hoy la gente va más por los personajes que por los partidos y RODRIGUEZ MARTINEZ tiene su capital político.

Pero igual con su llegada a importante posición RICARDO puede ir tejiendo alianzas con los diferentes grupos de MORENA, deberá darles su lugar y demostrar que la chamba no será solo como plataforma política.

RODRIGUEZ MARTINEZ le entiende a esos menesteres, además tiene asesor de cabecera, su padre JAIME RODRIGUEZ que en tiempos priistas fue Presidente municipal además de Secretario General de Gobierno.

Por lo pronto RICARDO despachará en la capital tamaulipeca como delegado de Gobernación en la Entidad y dice que su relación con el Gobierno del Estado será de respeto y cordialidad, eso es tener civilidad política.

En tanto, también ayer circuló en redes sociales la versión, no confirmada oficialmente por el partido, que el candidato a la presidencia municipal de Ciudad Victoria será el pelotero ISMAEL, “El Rocket” VALDEZ por MORENA, la verdad es que aunque ha sonado su nombre y en los últimos días se le ha visto en medios de comunicación su designación si sería una verdadera imposición pues hay otros personajes, como el mismo EDUARDO GATTAS que ya tiene meses haciendo chamba en territorio para sumar adeptos para ese partido.

De ISMAEL lo que se conoce en política es que fue director de deportes en el PRI Tamaulipas, pero su trabajo en ese partido fue sin pena ni gloria y aunque es victorense esta desarraigado, no tiene contacto con el pueblo y seguramente no sabe ni siquiera cuantas colonias tiene Victoria, ni con cuantas comunidades rurales cuenta el municipio.

Digo, VALDEZ es un reconocido deportista, con él el nombre de Tamaulipas se escuchó mucho en las grandes ligas del béisbol y eso tiene su mérito, pero es muy diferente a entrar a las grandes ligas políticas.

Cierto es que para gobernar bien se requiere más que todo de voluntad para atender las demandas de la ciudadanía, pero también de honestidad, capacidad y estar preparados para toda eventualidad, por lo que si se confirma que en verdad ISMAEL VALDEZ es el abanderado de MORENA por la alcaldía de la capital tamaulipeca, ese partido mucho quedaría a deber a su gente y la derrota será estrepitosa.

En fin, la situación es que RICARDO RODRIGUEZ MARTINEZ se comienza a teñir de guinda, fue designado Delegado de SEGOB en Tamaulipas, claro que su principal responsabilidad es realizar con eficiencia su encomienda, pero igual si realiza buen trabajo y tiene consensos con los diferentes grupos de Morena seguramente en tres años tome completo color.

Mientas tanto veremos si los morenos se atreven, en tiempos de cuaresma y sabiendo que en el pecado pueden llevar la penitencia, a imponer al ISMAEL VALDEZ como candidato a la presidencia municipal de Victoria.