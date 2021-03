ALTAMIRA, TAMAULIPAS, 24 DE MARZO DE 2021.- En rueda de prensa con representantes de los distintos medios de comunicación, la abogada de «William N» aseguró que el verdadero asesino está libre, mientras que el presunto acusado es inocente y cuenta con las pruebas necesarias para comprobarlo.

El pasado 13 de enero su cliente recibió un celular por dos mujeres a cambio de un trabajo

de cerrajería que había hecho a las afueras de Cosoloacaque, Veracruz de donde es

originario William. El servicio que había hecho a las afueras del municipio fue solicitado a

través de una llamada de celular con lada (833), así lo explicó Victoria Eugenia Aguirre,

maestra en Ciencias Penales.

«William es un hombre trabajar, es muy humilde, jamás a conocido el sur de Altamira y yo

creo que sus horizontes a lo más que ha llegado es a Coatzacoalcos, Veracruz, yo platique

con William el lunes que llegue aquí a Altamira, fui al penal en dónde está recluido y

platicando con el me comenta que el día 13 de marzo recibe una llamada con una Lada de

Altamira solicitándole un servicio de cerrajería, las dos mujeres que le piden el servicio le

preguntan que cuanto es, el dice que 250 y solamente traían ellas 150 en efectivo pues

decían que estaban esperando un varón que venía de afuera y que le iban a dar en pago por

100 pesos un celular y que el celular no traía chip y traía averiada la entrada del chip»,

expresó la entrevistada.

Detalló que «William dijo que era un asentó distinto el de las mujeres y que inclusive una

de ellas vestía con ropa masculina, la que le decía que estaban esperando otra persona, el se

sorprende porque notó que solo traían dos bolsitas como del súper, ni traían maletas».

Informó que el caso de judicializó, por lo que hasta el momento no ha tenido comunicación

con la Fiscalía «yo no he tenido contacto con la fiscalía, él fue detenido con orden de

aprehensión, la carpeta a mi me la entregan en un escrito, la carpeta ya la conozco, es una

carpeta deficiente, no tiene los elementos jurídicos ni el sostén necesaria para haber

solicitado la orden de aprehensión en contra de mi cliente.

Lo que yo me vengo a encontrar es algo muy grave con respecto a esta fiscal, me duele que

los tamaulipecos del sur tengan este tipo de autoridades, note en la audiencia de imputación

que la fiscal le omitió dolosamente al juez algunos datos de prueba que pudieran darle otra

valoración del juez y solamente le da al juez los datos que a ella le convienen».

«William N» recibió agresiones físicas de parte de los elementos de la Procuraduría

General de Justicia en el Estado de Veracruz.