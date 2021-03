CIUDAD DE MEXICO, 8 de marzo.- Después de una suspensión temporal

debido a la reducción de los viajes internacionales entre México y Estados Unidos,

Aeromar reiniciará gradualmente su conexión Ciudad de México-Laredo a partir del

12 de marzo.

Aeromar retoma con primera fase de su Ruta Ciudad de México-Laredo La

reanudación de la ruta MEX-LRD continuará los lazos comerciales entre ambas

ciudades.

Las operaciones comenzarán en dos fases; el primero a partir del 12 de

marzo y el segundo el 12 de abril. Ciudad de México, 2 de marzo de 2021 y en su

segunda fase el 12 de abril con el miércoles se reanudaron las conexiones.

PRIMERA FASE El horario será el siguiente: • Lunes MEX-LRD con salida

06:10 a.m. llegando a las 08:50 a.m. y viernes saliendo a las 4:15 p.m. llegando a

las 6:55 p.m. • LRD-MEX – Lunes con salida 09:40 a.m., llegando a las 12:10 a.m. y

viernes saliendo a las 7:45 p.m. llegando a las 10:15 p.m.

SEGUNDA FASE El horario será el siguiente: • Lunes MEX-LRD con salida

06:10 a.m. llegando a las 08:50 a.m. / Miércoles y viernes saliendo 4:15 p.m.

llegando a las 6:55 p.m. • LRD-MEX – Lunes con salida 09:40 a.m., llegando a las

12:10 p.m. / Miércoles y viernes saliendo 7:45 p.m. llegando a las 10:15 p.m.

Es importante recordar que, a partir del 26 de enero, los Centros para el

Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) piden a todos los viajeros que

ingresan a los Estados Unidos desde un país extranjero, en este caso desde

México, que proporcionen una prueba de COVID negativa dentro de las 72 horas

previas a los viajes o una prueba de recuperación covid de un centro de salud,

proveedor o funcionario de salud pública con licencia.

Además de las peticiones del gobierno de los Estados Unidos, Aeromar

refuerza las medidas y protocolos de salud en cada uno de sus vuelos, razón por la

cual actualmente cuenta con dos certificaciones nacionales que garantizan el

cumplimiento adecuado de las normas y directrices de seguridad y proporciona a

los clientes confianza y protección