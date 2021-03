CIUDAD DE MÉXICO, 27 DE MAZO DE 2021.- En la segunda mitad de abril se espera completar la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19, y con ello evitar la tercera ola de contagios del Cvid-19, adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde Gómez Palacio, Durango, el titular del Ejecutivo reconoció que la terca ola de contagios es una posibilidad real, pues en Europa y América ya está sucediendo.

«Creo que vamos a poder tener vacunados aun con una dosis, el día 15, a mediados de abril a todos los adultos mayores. ¿Por qué nos apura? Porque no queremos que se nos presente, no deseamos, y toco madera -aunque sea plástico -no deseamos un repunte. Hay esa amenaza como está sucediendo en otros países. Nosotros vamos para abajo y hay una nueva ola de contagios en países de Europa y también de nuestra América», planteó López Obrador.

El presidente visitó el hospital general de Gómez Palacio, Durango que ya concluyó su construcción y está en proceso de equipamiento.

La obra tuvo un costo de mil 046 millones de pesos, tiene 120 camas censales, 33 consultorios y seis quirófanos.

El presidente retornará tras las elecciones de junio a inaugurar formalmente el hospital, una vez que haya concluido el equipamiento del inmueble.