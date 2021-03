En esta semana vino a la Frontera de Tamaulipas el responsable de Aduanas, dependencia que pertenece a la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de la República, Horacio Duarte Olivares, quien aseguró que no trae un doble discurso en eso de evitar la corrupción en las oficinas desplegadas en las fronteras y en los

aeropuertos y puertos.

El hombre de mostró valentía, porque restregó en la cara de funcionarios de Aduanas, así como, de todas aquellas empresas que realizan gestión para importar y exportar productos. Advirtió que las coas ya cambiaron y que no va a permitir la corrupción, al tratarse de evitar que haya personas coludidas en perjuicio de los mexicanos.

Estuvo en la frontera de la entidad para sancionar con su presencia un evento en el que se entregaron obras de

modernización de infraestructura aduanera e hizo ver a quienes estuvieron con él que ya no hay marcha atrás en la nueva forma de trabajar en la Institución que representan y que ya está aprobado que se integren elementos del Ejército Mexicano que ya no están activos en las fuerzas armadas y su misión será acabar con la corrupción y el influyentismo.

Todo aquello mencionado por el funcionario de Aduanas, es de mucho valor para quienes hacen uso de los servicios que presta esa instancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque, a ojo de buen cubero, con el plan que trae, reducirá entre un 25 y 35 por ciento los costos que tienen que pagar quienes comercializan con el extranjero debido a la corrupción de la que él habla.

Hasta antes de Duarte Olivares, usual era que aquellas personas que introducen mercancías a México, facilitaran una gratificación a los agentes aduanales, en lugar de pagar los impuestos que corresponden, aunque no solo era eso, sino también la información inadecuada en los documentos de importación, porque de común acuerdo con funcionarios de las administraciones de aduanas era sencillo modificar tarifas con el cambio de nombre a los productos y además, en documentos de las administraciones aduanales, siempre aparecen cargos que no tienen nada que ver con las mercancías ni los aranceles, pero, que los importadores o exportadores deben de pagar, de lo contario el procedimiento no se lleva a cabo.

Desde luego, esta última precisión se refiere a recursos que no llegan a las cuentas de la Secretaría de Hacienda,

porque su exhibición está plasmada en documentos que de inmediato se destruyen pese a que los originales se

queden en manos de quienes pagaron por la importación. Ese dinero que representa un porcentaje del monto del pago que los particulares hacen por la importación, se entrega a personas ajenas a las administraciones aduanales y que vigilan las operaciones aduanales como si se tratase de su negocio.

Los importadores no reclaman nada ni se inconforman el PROFECO, porque aquello que primero quieren hacer es abandonar los recintos aduaneros, porque advierten y respiran el peligro. En alguna ocasión hace poco más de 10 años, un empresario victorense acudió a la frontera para importar un equipo de maquinaria pesada que usaría en sus ranchos, al revisar los documentos aduaneros, advirtió un pago que no tenía relación con el pedimento y preguntó que cuál era el origen, la respuesta fue que, debería de liquidarse en efectivo porque se entregaba a una causa diferente a la hacendaria.

En ese momento, era el 2010, dejó los documentos de la operación sobre el escritorio y se llevó en los que aparecía su nombre y dirección, porque no quería dejar rastro alguno, como quiera, años después fue secuestrado y debió de pagar cerca de una decena de millones de pesos para su liberación.

Duarte Olivares es el valiente de Gobierno Federal que acabará con todos los vicios de las aduanas, evitará la

corrupción, que es la característica principal de la institución para la cual trabaja y a muchos dejó convencidos de que habrá de lograrlo, porque sus palabras no fueron propagada, con el cambio que se vive a partir de las reglas puestas en este sexenio, el combate a la corrupción más bien es una convicción, sin doble discurso y sin hipocresías. El asunto es doctrinal, de congruencia y de calidad moral.

Por sus resultados hablará la gestión del titular de la Dirección General de Aduanas, pero, también por los dichos de quienes usan los servicios de esa institución para sus empresas o negocios y que, son los mismos que dudan que las oficinas aduanales cambien por la promesa de que los militares retirados erradicarán la corrupción y las malas prácticas en la gestión de las importaciones.

Los otros.

Ante el hecho de que la Federación dejó de mandar recursos para el funcionamiento de las Escuelas de Tiempo

Completo, existe adeudo de salarios a cinco mil 500 maestras y maestros, mismos que buscan el respaldo del

Gobernador de la entidad, Francisco García Cabeza de Vaca, para que la entidad, tras considerar su situación,

intervenga para apoyar a los trabajadores de la educación.

Desde luego, los mentores agotaron todas las instancias en la Secretaría de Educación de Tamaulipas, sin lograr

nada, por ello dejaron de insistir en las oficinas del titular de la dependencia Mario Gómez Monroy y fueron a probara suerte en las del titular del Poder Ejecutivo con la idea de que sus demandas sean escuchadas.

Desde luego, no estaría nada mal que en la sesión ordinaria del Congreso del Estado que se llevará a cabo el

miércoles de la semana próxima, los profesores que lidera la maestra Reyna Campuzano Salinas, se apersonen no

le hace que solo los dejen llegar hasta la cerca perimetral del recinto Legislativo, ya que, la voz de su movimiento se escuchará más alto.

Esto no quiere decir que su presencia en el Palacio de Gobierno no se haya escuchado, sin embargo, ante tanto

agentes encubiertos de la Secretaría General de Gobierno, las profesora y profesores, casi casi fueron convencidos de que demanden los cobros al gobierno Federal y, si es a través de los puntos de acuerdo que se generan en el Congreso del Estado, a lo mejor lo leen en aquella instancia de la capital del país.

También el prospecto a la presidencia municipal de Reynosa, Diputado Federal del Partido Movimiento de

Regeneración Nacional, Armando Zertuche Zuani, pedirá licencia y dejará su curul al suplente, mientras hace

campaña para tratar de ganar, primero la postulación y después la elección constitucional.

Por cierto, hay quienes creen que los Diputados Federales que buscarán la reelección, deben dejar sus curules de

aquí a que ganen la elección del primer domingo de junio, ya que los ciudadanos ven con muy malos ojos que sean diputados y anden en campaña para quedarse allí. Desde luego no tanto por lo que ganan, más bien porque darán oportunidad a que los suplentes que tienen prueben las mieles de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Se trata de los panistas Vicente Verástegui Ostos, Salvador Rosas Quintanilla del PAN, Erasmo González Robledo

del PMRN, Olga Juliana Elizondo Guerra del PT, Olga Patricia Ruiz Sosa y Adriana Lozano Rodríguez, que andan en lo mismo a través de la adopción de Regeneración.