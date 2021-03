Ciudad Victoria, 2 de marzo.-Debido a que los panteones municipales ya no cuentan con espacios disponibles y la demanda crece, el Gobierno de Victoria busca la creación de uno nuevo, informó César Saavedra Terán.

El secretario del Ayuntamiento señaló que desde hace años los cementerios municipales están prácticamente saturados, por lo que es urgente un espacio nuevo.

El funcionario municipal reveló que la primera opción y para que no se desembolse una importante cantidad de dinero en el predio, se busca que un particular done un terreno para el nuevo cementerio municipal.

En caso de que se done un terreno, el municipio solo invertiría recursos en la equitación del mismo y en los accesos, indicó el funcionario.

Saavedra Terán indicó que otra opción es conseguir un terreno por parte del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU).

“Estamos viendo opciones con el ITAVU, viendo predios que estén situados en las afueras de la ciudad pero de fácil acceso a los ciudadanos”.

Saavedra Terán dijo que el terreno que se consiga para el nuevo cementerio municipal, deberá contar con una capacidad de alrededor de 14 mil fosas y una extensión similar al del panteón de la Cruz.

“También estamos viendo algunas propuestas que hacen particulares con terrenos que tienen las condiciones, las características para poder establecernos en el nuevo panteón”.

El secretario del Ayuntamiento de Victoria dijo que la intención es que se pueda concretar el proyecto antes de que concluya la actual administración municipal.