El Espíritu de verdad no puede contradecirse y no puede contradecir lo que ya ha sido

hablado; lo que ya ha sido hablado por el Espíritu Santo no lo puede contradecir otro hombre,

otro mensajero, que venga con el Espíritu de Dios, con el mismo espíritu que estaba en

aquel otro mensajero. Pero los espíritus de error, de mentira, sí se levantan en contra de lo

que ya fue dicho, y se levantan en contra de todo mensajero que Dios envíe para confirmar

lo que ya había sido dicho. Por lo tanto, quizás estará solo ese Mensajero hablando conforme

a lo que habló el profeta anterior a él y los demás profetas, pero estarán con la verdad. Y

los que estarán escuchando ese Mensajero estarán escuchando la verdad, y por consiguiente

estarán escuchando al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo hablando a través de un Profeta;

y por consiguiente en ese Profeta estará un espíritu ministrador enviado de parte de Dios

para ministrar a los siervos de Dios, conforme a Hebreos, capítulo 1, verso 14:

“¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán

herederos de la salvación?”.

Y ahora, estos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán

herederos de salvación, han sido enviados de edad en edad y de dispensación en dispensación.

Cuando ha aparecido un mensajero, un profeta, en cada edad o en cada dispensación, eso

es un espíritu ministrador con la Palabra verdadera de Dios, para manifestarse en un cuerpo

de carne y traer la Palabra de Dios revelada para esa edad o para esa dispensación; es un

Espíritu de verdad.

Extracto tomado del mensaje

PROBAD LOS ESPÍRITUS

Dr. William Soto Santiago Sábado

05 de Marzo de 2005

Villahermosa, Tabasco, México

