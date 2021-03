CIUDAD DE MÉXICO, 1 DE MARZO DE 2021.- Desde Palacio Nacional no se fabrican expedientes en contra de los adversarios políticos, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador al rechazar que tenga algo que ver en las indagatorias que pesan en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y por las que se solicitó su desafuero en la Cámara de Diputados.

Desde la mañanera, el primer mandatario del país sostuvo que «ni siquiera conoce el expediente» y para bien de la sociedad y el propio gobernador del Partido Acción Nacional (PAN) la Cámara de Diputados debe de transparentar el contenido del expediente, sin que se viole la ley ni los derechos del gobernador.

«Ojalá y la Cámara de Diputados, si no tiene impedimento, si no está limitada, dé a conocer el expediente del gobernador de Tamaulipas, que se transparente; eso va ayudar mucho porque así se aclara, le conviene a él, le conviene a todos, yo quiero conocer el expediente, quiero saber de qué se le acusa, pero no la línea gruesa, quiero leer el expediente, conocerlo y que todos los mexicanos tengamos acceso porque no conozco el expediente, no fabrico el expediente ni doy órdenes de que se fabriquen expedientes en contra de nadie» aseveró ante los medios de comunicación.

El presidente dijo que como muchos sabe de las acusaciones en contra de García Cabeza de Vaca de manera general, pero no el detalle de las imputaciones y a fin de dejar bien claro que los señalamientos por lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal no se fraguaron «desde palacio» como acusan algunos de sus adversarios, hará bien conocer que se dé a conocer todo el expediente, como sucedió en el caso del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

«El que nada debe nada teme, ojalá y los legisladores resuelvan dar a conocer el expediente completo y subirlo a la red como lo hicimos en el caso del general Cienfuegos para que se garantice el derecho a la información que no haya manipulación, que no hay linchamientos mediáticos, esto no solo es asunto de los medios y de las filtraciones o de los abogados, de las autoridades judiciales, es asunto de todos» destacó.

López Obrador estimó que no se necesita ser abogado para saber si hay elementos o no en contra de una persona, si hay pruebas o no y saber qué dice el expediente se vuelve como una clase de civismo y de moral, además de legalidad y estado de derecho.

«También falta que lo que está ahí, se pruebe y por eso se inicia todo un juicio falta que el juez intervenga, decida, pero que no se oculte nada» agregó a su petición a la cámara de diputados.