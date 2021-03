CIUDAD DE MÉXICO, 16 DE MARZO DE 2021.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que hoy el ex líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps, presentará por “su propia voluntad y por un exhorto” su renuncia como trabajador de Pemex.

Luego de que una investigación periodística revelara que pese a haber renunciado en 2019 a la dirigencia del sindicato petrolero, el priista aún cobraba en Pemex, pues sólo entre enero y diciembre de 2020 cobró 1.2 millones de pesos, con un salario mensual proporcional de 100 mil 737 pesos.

Asimismo se reveló que Romero Deschamps estaba de vacaciones con goce de sueldo a cargo de Pemex, pues un contrato colectivo le permitía hacerlo luego de que durante su dirigencia sindical no tomó esta prestación, la cual se acumuló y ahora le permitiría estar de asueto hasta 2024.

“Se planteó que el anterior dirigente sindical de Pemex, Romero Deschamps, estaba de vacaciones, que argumentaba que durante el tiempo que fue dirigente no tomó vacaciones y que de acuerdo con el contrato colectivo tenía ese derecho de utilizar todas sus vacaciones anteriores, acumularlas, y que esto le permitía estar de vacaciones hasta el 2024. Me extrañó porque no tenía conocimiento. Iba a estar hasta 2024, pero además como trabajador activo”, comentó López Obrador.

Ante esta situación, el titular del Ejecutivo Federal destacó que a partir de hoy renunciaba Romero Deschamps como trabajador de Pemex.

“A partir de hoy el señor Romero Deschamps presenta su renuncia; es decir, deja de ser trabajador activo de Pemex. Eso lo hace por voluntad propia y también por un exhorto que le hicimos de que aunque fuese legal, si así estuviese acordado en las condiciones laborales, considerábamos que era inmoral”, aseguró.

Pese a que desde 2018 la Fiscalía General de la República ha abierto 12 indagatorias contra el legislador priista, sólo 3 de éstas continúan y están relacionadas a presuntos actos de lavado de dinero, fraude y enriquecimiento ilícito.