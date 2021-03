UNO.- No hay fecha que no se cumpla o plazo que no se venza y por lo pronto los suspirantes a un cargo

de elección popular, deberán de solicitar licencia en el caso del desempeño en el servicio público y

aunque en muchos casos la Ley les permite continuar en sus actividades y hacer campaña, lo ideal

es que se separen de sus cargos para garantizar el tan cantado “piso parejo”.

La Ley Electoral en Tamaulipas está hecha a la medida de los actuales suspirantes a una candidatura

a la presidencia Municipal, regidurías, diputaciones locales y federales; hay quien se niega a dejar el

cargo por la comodidad del presupuesto y la bondades del recurso público, simplemente porque la

Ley no los obliga a renunciar aun cuando se trate de una reelección.

Es y será siempre sano que en el proceso de campañas políticas en Tamaulipas los aspirantes a los

distintos cargos de elección popular soliciten licencia para separarse de sus cargos y de esta manera

se garantice “el piso parejo” y la misma oportunidad para todos.

Por lo pronto, ya son dos los actores políticos que exigen, por una parte, que los actuales presidentes

municipales que aspiran contener por su reelección se separen de sus cargos al menos por ética y

respeto a los electores.

Alejandro Ceniceros, uno de los dueños del PT en Tamaulipas, dice y dice bien, no hay garantías ni

equidad y si una ventaja de quien suspira por una reelección al no solicitar licencia para separarse

de sus cargos y así utiliza recursos públicos para promoverse, y en eso estoy de acuerdo.

No por nada el candidato del PRI Alejando Montoya Lozano, refiere desde ahora una ventaja política

de Pilar Gómez, alcaldesa sustituta quien va por su elección pero aprovechándose de la figura de

presidenta municipal por designación legislativa.

Pilar debe renunciar a su cargo de lo contrario se pone en riesgo el piso parejo en estas elecciones,

refiere y exige que pida licencia, para no caer en el uso y abuso de los recursos públicos que hasta

el momento los utiliza para fines electorales, aunque Pilar, ni ve ni escucha, lo mismo pasa con el

Pastor en el Congreso Local, Gerardo, “El Popis” Peña, que se hace el agachón para seguir

disfrutando de las mieles del poder.

El oriundo de Nuevo León y aspirante a la candidatura a la diputación federal por Reynosa, ni sufre

ni se acongoja quiere ser candidato aprovechando imagen y recursos públicos que le da el

presupuesto legislativo local para llegar a una curul federal, valiéndose de la ley que no los obliga a

renunciar, tampoco tiene ética, ni respeto por los electores, las quiere todas ganadas y sin que le

cueste.

DOS.-Vaya que siempre hay cosas gratificantes aun en tiempos de pandemia y más hablando de

esos llamados héroes de la salud que están en la primera línea de combate al mortal virus del COVID19.

De reconocerse el esfuerzo y la dedicación de la enfermera María Luisa Sáenz Lara, quien recorre

más de 10 kilómetros a pie con termos y medicinas para atender a sus pacientes en el municipio de

Tula Tamaulipas.

María Luisa, tiene más de 30 años de servicio y trabaja en el IMSS bienestar, orgullosa habla de sus

actividades y la verdad que merece un reconocimiento por el desempeño de sus actividades en favor

de sus pacientes.

Por cierto que el Doctor Facundo Torres, responsable de este programa en Tamaulipas, bien merece

un reconocimiento por coordinar la oportuna operatividad y servicio a la comunidad a través de las

unidades bajo su mando, lo cual no podemos decir de la delegada de este instituto, Velia Patricia

Silva Delfín, que anda más interesada en ser candidata a una diputación federal por MORENA en

Durango, que en procurar y garantizar la salud de los Tamaulipecos.

TRES.-Y para salir, como lo anunciamos finalmente fueron ocho los legisladores quienes de entrada

solicitaron licencia para separarse de sus cargos para ir en busca de las presidencias municipales,

entre los que destaca Ivett Bermea, Yahleel Abdala, Carmen Lilia Canturosas, Edna Rivera, Roque

Hernández, Rigoberto Ramos y Eliud Almaguer, también Juana Sánchez Jiménez, quien va en busca

de una regiduría en su natal Reynosa.

Insisto, a pesar de ser el aspirante a la diputación federal el Jerry Peña, se mantiene como pastor

del Congreso local y por lo pronto disfruta de las mieles del poder desconociéndose si solicitará

licencia como otros diputados que buscan un lugar en la boleta electoral en la próxima elección,

cual piso parejo.

Como siempre los legisladores olvidan su compromiso de legislar hasta el último día de su mandato

y representar los intereses del pueblo, simplemente aplican el clásico «cahapulineo» para brincar de

un cargo a otro, pasándose por el arco del triunfo la voluntad popular, no lo olvide y tómelo en

cuenta el próximo 6 de junio.

