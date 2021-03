CIUDAD DE MÉXICO, 15 DE MARZO DE 2021.- El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Saldívar, investigar si al juez que frenó aplicación de la reforma a la Ley de Industria Eléctrica le correspondía o no aplicar suspensiones a solicitantes.

En Palacio Nacional, el mandatario leyó la carta que envió al ministro con el objetivo de esclarecer la actuación del juez y titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro.

La suspensión que otorgó el juez señalado a un quejoso y que “hizo extensiva a otras personas físicas y morales” se dio un día después de que se publicó la reforma a la Ley de Industria Eléctrica, afirmó.

“De manera respetuosa y en observancia al principio de separación de Poderes, le solicito que el Consejo que usted preside determine e informe si a la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es su competencia o no resolver sobre este caso”, se lee en la misiva.

Por lo anterior, López Obrador pidió se realice una indagatoria para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro.

El presidente acusa en la misiva que “alrededor de este asunto actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen”, mismas que mediante corrupción e influyentismo en su beneficio político y económico afectaron a la Hacienda pública.

Aseguró que los intereses corporativos, como el de Iberdrola con el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, han impulsado un buró jurídico para oponerse a las obras, acciones y políticas de su administración.

“En fin, (…), sería lamentable que después de todo el daño que la Oligarquía ha causado al país, sigamos permitiendo el abuso y la prepotencia, bajo la excusa del Estado de derecho; pues, en honor a la verdad, quienes hoy invocan este principio para preservar sus intereses han sido, quieren seguir siendo, los violadores más tenaces de la Constitución y de las Leyes de la República”, escribió en la misiva López Obrador.