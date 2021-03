TAMPICO, TAMAULIIPAS, 8 DE MARZO DE 2021.- La Senadora Suplente, Mercedes del Carmen Guillén Vicente se solidarizó con las mujeres y se pronunció para que haya equidad de género e igualdades de condiciones

para todas.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Guillén Vicente y Georgina Barrios dijeron que «este día se conmemora y celebra en todo el mundo con gritos, con poner pintas en edificios y en lo que se puede porque es un grito a fin de cuentas, un grito de igualdad».

“Hay mucha violencia política aún en México, en Tamaulipas y en todas partes, por lo que precisamente es en ese tema que estamos insistiendo en acabar, cualquier violencia contra las mujeres no se vale, todos debemos luchar por erradicar, nosotras como políticas y todos”, recalcaron.

Mercedes del Carmen Guillén afirmó que hay que erradicar la violencia en contra de la mujer en cualquiera de sus formas y luchar por la igualdad.

Aseveró que tampoco se debe permitir que ningún niño o niña sea víctima de la violencia.

“Que no haya mujeres que se estén quedando atrás, mujeres que realmente estemos cumpliendo los sueños, pero todas, no unas si y otras no, y en ese sentido Gina y yo somos muy solidarias, y queremos darles voz a las que no lo tienen todavía, así que estamos ahorita por un alto a la violencia hacia las mujeres y un alto a los feminicidios, ya basta”, citó

Por ello, dijo estar de acuerdo con que la población femenil se pronuncie como quiera y pueda, pero las marchas se deben hacer dentro del marco de la legalidad, respetando el derecho de los demás.

Asimismo, Georgina Barrios González, Secretaria de Gestión Social del PRI en el Estado expresó: “Creo que la manifestación de la mujer en todos los sentidos hoy todo el día se hacen presentes, lo que tenemos que hacer es estar solidarios día con día con las mujeres que están viviendo un proceso interno”.

Señaló que la manera en que cada mujer puede gritar es diferente, hay quienes tocan la puerta, otras el grito es interno, y hay quien tiene que levantar la mano y alzar la voz, por lo que se solidarizan con ellas.