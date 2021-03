Cierre del proceso interno de los partidos políticos, realizado por los partidos políticos para la definición de los

candidatos a los cargos públicos que se disputan en las urnas, generó estragos en la militancia, la estructura y la

dirigencia, sobre todo en el Partido Movimiento de Regeneración Nacional ya que hay inconformidades en una

buena parte de las entidades.

En la antesala de los registros de los candidatos ante las autoridades electorales, una parte de militantes del partido que dirige en la entidad el profesor Enrique Torres Mendoza, salieron a la banqueta del edificio que alberga sus oficinas para reclamar la intervención de la Comisión Nacional de Elecciones a favor de los militantes de siempre que están en espera de nominación para candidaturas, como es el caso del Diputado local plurinominal con licencia

Roque Hernández Cargos y una veinte más de personas que están en espera de ser tomados en cuenta.

Se había anunciado un marcha por el centro de la ciudad, sin embargo, fue a través de un altavoz como se dio

cuenta del pronunciamiento construido por miembros de la dirigencia estatal que reniegan de la inclusión de

personas que llegaron de otros partidos para ser convertido en candidatos y que son los mismos a quienes se

enfrentaron en elecciones recientes.

Para los seguidores del profesor Torres Mendoza, quién, en calidad de presidente del comité estatal no fue tomado en cuenta para la selección de los candidatos, Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional, tiene que rectificar y voltear a ver a las bases a efecto de que pueda existir la unidad a la cual ha llamado, pero, que está en riesgo.

También comentaron que podría existir una rebelión de militantes, aunque aseguraron que no votarán por otros

partidos políticos, aunque no serán responsables de que, producto de la inconformidad surgida tras la designación de los candidatos muchos no acudan a votar el día de la elección.

Además del PMRN, hubo otros que salieron algo raspados del proceso interno, ya que, debieron de sacrificar líderes de grupos y gente que trabajó para la obtención de candidaturas, pero, debieron de hacerse a un lado para que otros fueran nominados y lo peor, es que llegaron de partidos diferentes, como el caso de Nuevo Laredo, en dónde, los militantes del PAN todavía no asimilan que se diera el respaldo a la exdirigente del PRI, Yahleel Abdalá Carmona como candidata a la alcaldía y no se tomara en cuenta a la Diputada Imelda Sanmiguel Sánchez.

Igual sucedió en Matamoros ya que siempre se habló de la posibilidad de que el candidato a la alcaldía fuera el

Diputado Héctor Escobar Salazar, sin embargo, tuvo que disciplinarse y deja libre el paso a su compañera Diputada Gloria Ivett Bermea Vázquez.

Por otro lado, en el Partido Movimiento Ciudadano, al final de cuenta se impusieron los criterios de Gustavo

Cárdenas Gutiérrez, contra aquellos que aparecieron en algunos momentos como sus detractores e intentaron

desplazarlo, sin embargo, el matamorense se mantuvo como Coordinador Estatal y mejor aún, está en condiciones de ser candidato a la Diputación Federal por el Distrito de Victoria, algo que beneficiará de manera enorme a la organización, porque captará votos suficientes para mantener el registro, que equivale a lograr más del tres por ciento de la votación y además espacios plurinominales en el Congreso del Estado y los Cabildos de los municipios.

Por lo pronto el hombre que pasó del PRI al PAN y de ahí al Movimiento Ciudadano, aunque diga que en sus

primeras incursiones en la política no pertenecía a ningún partido político, se siente satisfecho porque en las

candidaturas entraron muchos jóvenes, quienes serán los responsables del movimiento de ese partido en la

sociedad.

En el caso del PRI y del PRD, ambos aparecen desgastados y en su coalición con el PAN es probable que se

fortalezcan. Edgardo Melhem Salinas del llamado partido tricolor convirtió en candidaturas proyectos políticos del pasado reciente y el presente, por tanto, cree que obtendrá los votos suficientes para quedarse con el tercer sitio de la votación total.

Es el Partido Verde Ecologista de México que, bajo la batuta del victorense Ricardo Gaviño Cárdenas logró mejorar su estructura y designar candidatos que podrían contar con un respaldo considerable de votos, mismos que urgen para quedarse con el registro y participar en proceso venideros.

Los otros

Quedan unos cuántos días para que los tamaulipecos que hicieron trámite para obtener la credencial para votar con fotografía en el mes de febrero, puedan ir por ella, el plazo vence el 10 de abril, en el entendido de que, quienes la dejen en los módulos del Registro Federal de Electoras, será remitida a la Vocalía estatal que tiene a su cargo el licenciado Jesús Arredondo Cortés, quien de conformidad a la normatividad las resguardará y podrán ser

entregadas hasta después de las votaciones del seis de junio.

El responsable de la actualización del padrón electoral y de los listados nominales hizo ver que en la campaña anual de actualización de credenciales para votar con fotografía y que concluyó en febrero pasado, se hicieron 261 mil trámites, de los cuales 60 mil tienen que ver con jóvenes, quienes fueron a los módulos para obtener por primera vez ese documento que sirve de identificación a los ciudadanos mexicanos.

Quizá algo relevante es que, las credenciales de jóvenes no se queden sin usar en las votaciones de este proceso

electoral, porque esta acción puede convertirse en la mejor experiencia ciudadana de los que apenas tienen 18

años, aunque ideal será que todas las credenciales con fotografía queden en poder de sus dueños y que, les

alienten a sufragar el seis de junio por los candidatos a Diputaciones Federales y Locales, así como, a las alcaldía

de los 43 municipios de la entidad.

La manita de gato que le hace falta el Mercado Municipal de Victoria desde hace decenas de años. Algunas

administraciones hicieron el intento de rescatarlo, pero, en cuánto echaron números abandonaron en forma

silenciosa cualquier tipo de proyecto, sabedores de que, meterle dinero de los impuesto al mercado municipal sería el peor negocio político, así que, volteaban a ver otras alternativas, por ello las condiciones del inmueble están para llorar.

La determinación de la alcaldesa María del Pilar Gómez Leal para mejorar las condiciones del Mercado Argüelles,

fue bien recibida tanto por comerciantes como consumidores habituales de ese sitio y esperan que cada

rehabilitación que se haga, sea con toda la mano para que, en un futuro mediato el Mercado de Victoria sea de los mejores de la entidad.

Murió el profesor Luis Humberto Hinojosa Ochoa, uno de los líderes reales que tuvo el magisterio del noreste de

México y que influyó en muchas decisiones de carácter nacional tomadas desde el comité ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Educación.

Fue junto con su familia porque de acuerdo a su historia clínica, era necesario practicarle una intervención

quirúrgica, cuyo resultado le ayudaría a mejorar su salud, sin embargo, se presentaron complicaciones que no pudo superar y falleció. El hecho de inmediato se conoció en todas partes, porque era un hombre muy estimado en todos los círculos de la sociedad, fuera magisterial, político, empresarial y familiar. Una gran parte de su vida la dedicó a hacer amigos y a ser amigo, por tanto fue un hombre feliz y orgulloso de su familia, esposa, hija e hijos, así como, un gran abuelo