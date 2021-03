CIUDAD DE MÉXICO, 19 DE MARZO DE 2021.- El PAN presentará la próxima semana ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucional en contra de la reforma en materia eléctrica, confirmaron senadores del partido.

Los senadores Xóchitl Gálvez, Julén Rementería y Gustavo Madero, aseguraron que Acción Nacional dará la batalla legal para defender el derecho de los mexicanos a la salud, al medio ambiente y a energía barata y limpia.

Asimismo, reconocieron a los jueces que han emitido fallos en contra de la entrada en vigor de las reformas en materia eléctrica quienes, dijeron, han “aguantado todo tipo de presiones”, y aseguraron que los fallos han sido apegados a derecho.

En conferencia de prensa virtual, calificaron de “gravedad extrema” lo que está pasando en el país con este tema y rechazaron ataques desde la mañanera a las instituciones, jueces y empresas porque ponen en peligro el Estado de Derecho y la división de Poderes.

“Insistimos, daremos la batalla por todos los mecanismos legales posibles para defender los derechos a la salud y al medio ambiente de las familias mexicanas. Vamos a dar la batalla por una industria que garantice electricidad barata y limpia. Por un ambiente favorable al crecimiento económico, en donde se respeten las leyes y la libre competencia”, dijo Xóchitl Gálvez.

Los legisladores panistas insistieron en que las reformas aprobadas violan la Constitución y en ello se han fundamentado la decisión de los jueces de otorgar suspensiones provisionales por la afectación a particulares.

Nos encontramos, dijeron, frente a una serie de acciones muy graves que se han dado alrededor de la política energética impulsada por el gobierno y que se sintetizan en dos visiones.

En la primera, los que están a favor del medio ambiente, la salud, la energía barata y limpia, de la legalidad, la certeza a la inversión y la competencia económica y, en la segunda los que le apuestan a la energía cara, sucia, dañina, a la ilegalidad, al rompimiento de acuerdos, a la desconfianza a la inversión, al pasado.

Asimismo, alertaron por las pruebas preocupantes de autoritarismo y de rasgos dictatoriales que ha mostrado el Gobierno y calificaron de inadmisible en una democracia como la mexicana que se atente contra la división de poderes.

“La amenaza del presidente a los jueces que han actuado en imparcialidad, aplicando la ley como es su deber, no es propia de un líder democrático. La orden del ejecutivo hacia el poder legislativo exigiendo que no se le cambie una coma a su iniciativa solo se ve en regímenes totalitarios y no debiera tener cabida en nuestro país”, indicó Julén Rementería.

Recordaron que es facultad del presidente de proponer cambios a la Constitución, pero también es facultad y deber de los legisladores aprobarlos o rechazarlos en función del beneficio o perjuicio para las y los mexicanos.

“Sobre la iniciativa de reforma a la Constitución del presidente no adelantaremos juicios hasta no conocerla. Simplemente subrayamos que las y los senadores del Acción Nacional vigilaremos que sus propuestas de modificación no disminuyan el suministro o aumenten el precio de la electricidad y mucho menos que dañen el medio ambiente y la salud de las y los mexicanos. En su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá defender el espíritu constitucional”, comentó Gustavo Madero.

Además, señalaron que la iniciativa de Morena para bloquear juicios de amparo que afecten algunos de sus proyectos legislativos, entre ellos cambios que impulsarían o beneficiarían a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, son un “intento descarado de acabar con cualquier mecanismo de defensa ante acciones abusivas del gobierno”.