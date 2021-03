CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, 15 DE MARZO DE 2021.- Convencido de que

«la búsqueda de desafuero al gobernador de Tamaulipas, por parte del

Gobierno Federal, está fuera de lugar, y de que las acciones realizadas

por la actual administración estatal, para reestablecer el orden en

Tamaulipas han sido determinantes», el presidente del Comité Directivo

Estatal del PAN, Luis René Cantú Galván, acompañó al

Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca a la entrega del 5to

Informe.

A su juicio, «los avances en materia de seguridad, salud,

empleo, educación, y otros rubros importantes, son la muestra clara de

lo que los tamaulipecos son capaces de lograr con el apoyo de un

gobierno sensible y comprometido, que más que dividir, busca sumar y

salir adelante de las adversidades».

Al mismo tiempo, restó importancia al «panorama negativo generado desde

la Federación, para tratar de distorsionar la imagen del mandatario

estatal», ya que, aseguró, «esta situación lo único que hace es unir más a

los tamaulipecos, quienes nunca claudicaran ante los ataques de un

gobierno centralista y caprichoso».

“Fueron los propios tamaulipecos quienes escogimos a nuestro Gobernador.

Con el informe del día de hoy, con todos los avances mostrados, con tan

buenos números, es indudable que no nos equivocamos. Tenemos a un

Gobernador que trabaja y defiende los intereses del pueblo. Y la voz

del pueblo será la que calificará su administración, no un hombre desde

el Palacio Nacional, que lo que busca es desestabilizar. En Tamaulipas

no lo permitiremos”, mencionó Cantú Galván.

Ante los tiempos de crisis y de ataques constantes, dijo » el PAN en Tamaulipas

redobla el esfuerzo y la unidad que siempre ha caracterizado a este

instituto político. Retroceder o aceptar la mentira no es parte de

nuestros valores, y por ello, seguiremos enfocados a trabajar en favor

de las familias tamaulipecas, que han brindado su confianza a un

gobierno de acción y de resultados. Un gobierno que no se dobla, ni se

vende, por eso es que Tamaulipas crece y seguirá creciendo», retomando frases del ejecutivo.