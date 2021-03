CDMX, México, 04 de Marzo 2021. Luego de la derrota de Xolos ante el América, el timonel argentino, Pablo Guede, reconoció que Tijuana fue superado en todos los aspectos por su rival, y consideró el partido como el peor que ha jugado su equipo.

«Creo que hoy fue el peor partido que jugamos, nos ganaron en todos los ámbitos de juego, por arriba por abajo, en intensidad. Ahora debemos pasar página rápido porque el lunes tenemos otro partido», confesó.

Pese a todo, Guede no reprocha nada a sus jugadores, pues aseguró que dejaron todo en el terreno de juego, más allá de que no les alcanzó.

«Los chicos dejaron todo lo que teníamos y no nos alcanzó. Intentamos por arriba y nos pararon, por abajo y no fuimos capaces de llegarles con la fluidez que estamos acostumbrados, ellos se replegaban rápido y bien. Es mérito de ellos, nos plantearon un partido en la que si le pegaban para arriba no volvía y nosotros le pegábamos les caía a ellos. Nos ganaron en todo lo que respecta al juego determinante».

Para el DT Xoloitzcuintle ahora lo importante es dar vuelta a la página y pensar en su siguiente compromiso, que será ante Pachuca.

«Para Pachuca es un partido totalmente diferente, es un campo complicado, creo que los puntos que tienen no corresponden con el desarrollo que están haciendo dentro de la cancha y vamos a tratar de hacer nuestro juego si somos capaces, que estoy seguro que sí, porque vamos a estar más descansados.

Nosotros tenemos que seguir en nuestra línea», concluyó.