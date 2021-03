CDMX.- 29 MARZO 2021 Después de que Osvaldo Benavides diera a conocer que la tercera temporada de Monarca, serie de Netflix, no se llevaría a cabo, se armó toda una polémica alrededor del tema, pues la audiencia esperaba ansiosamente la parte final de esta trama. Millones de fans del proyecto se vieron sumamente confundidos y mostraron su molestia en redes sociales, dirigiéndose a los protagonistas y la producción.

Tanto Juan Manuel Bernal como Osvaldo Benavides (parte del elenco) ya dieron sus primeras declaraciones en cuanto a la cancelación asegurando que ellos desconocían por completo las razones de Netflix con respecto a solo realizar dos entregas de Monarca, una de las series mexicanas con mayor aceptación por parte de la audiencia.

“Yo estoy muy contento, muy agradecido porque ayer que anuncié sin saber mucho que me parecía que la serie de Monarca se había acabado porque yo ya estoy comprometido durante todo el año y además no había tenido noticias de Netflix, quien finalmente se manifestó en alguna revista y está confirmado. No le vamos a cuestionar nada, pues tiene un negocio tan claro y lo hace tan bien. Yo estoy agradecido con Netflix con Monarca y con todos los que estuvimos ahí”, fue parte del mensaje que compartió Osvaldo Benavides en su cuenta de Instagram por medio de un video de IGTV.

“Regresen la serie, por favor”, “Necesitamos un final para esta gran trama. No nos dejen así”, “Qué fuerte. Esto no puede estar pasando, Netflix, recapacita, por favor”, “Vamos a extrañar a este gran elenco”, “No se vayan de Netflix, por favor. Necesitamos más de Monarca”, fueron algunos de los comentarios que recibió el video de Osvaldo Benavides, quien se ha convertido en uno de los actores favoritos de la audiencia tras su intachable actuación en dicha serie.

Cabe mencionar que, la reacción en redes sociales ha sido tal que, ya hay cientos de memes y divertidos contenidos como respuesta al sufrimiento que viven los fans de la exitosa serie de Monarca, mismos que han sido compartidos también por el elenco de la trama. Ahora solo queda esperar a que Netflix responda al cuestionamiento de la cancelación de la tercera temporada de Monarca o, ¡que recapacite!