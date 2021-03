DAVOS, SUIZA , 12 DE MARZO DE 2021.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó el uso de emergencia de la vacuna de Johnson & Johnson contra el COVID-19, informó la agencia de la ONU el viernes, ampliando el acceso a sus dosis.

Se trata de la tercera vacuna contra el COVID-19 que recibe el respaldo de la OMS, tras las de Pfizer/BioNTechy AstraZeneca.

La aprobación cubre su uso en todos los países, así como en la plataforma de vacunación COVAX.

La decisión se produce después de que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) anunció su autorización el jueves.

Cada herramienta nueva, segura y efectiva contra elCOVID-19 es otro paso más para controlar la pandemia», dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en un comunicado.

No obstante, la esperanza ofrecida por estas herramientas no se materializará a no ser que se haga disponible para toda lagente en todos los países», agregó.