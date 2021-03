CD. DE MEXICO, 4 DE MARZO DE 2021.- La Diputada Federal de Tampico, Tamaulipas, Olga Patricia Sosa Ruiz, quien llegó a esa responsabilidad por la coalición «Juntos Haremos Historia» (PES-MORENA-PT), obtuvo licencia para separarse del cargo, dentro de un grupo de casi 50 legisladores de diversos partidos políticos, que van por algún cargo de elección popular para el 6 de junio próximo.

Entre los legisladores tamaulipecos que aparecen en la misma situación de esa alianza, están Armando Zertuche Zuani de Reynosa; y Héctor Joel Villegas González, de Río Bravo.

En tanto que del Partido Acción Nacional, lo hizo Mario Alberto Ramos Tamez, quien es candidato a Diputado Local por Victoria.

Los tres integrantes de la Alianza MORENA-PES-PT, es viable que se conviertan en candidatos a las presidencias municipales de Tampico, Reynosa y Río Bravo, respectivamente.

Esta mañana, vía telefónica, la tampiqueña Olga Patricia Sosa Ruiz, confirmó que se le otorgó la licencia para separarse del cargo como Diputada Federal de Mayoría por Tampico.

Recordó que en que quehacer parlamentario le fueron aprobadas 15 iniciativas todas ellas en beneficio de mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y población en general, “esto no sería posible si la gente no me hubiera permitido conocerlos, escucharlos, gracias a que me dieron lo oportunidad de saber sus opiniones, las cosas pueden ser distintas; las y los escuchamos porque hacerlo supone marcar una diferencia, la diferencia de no ser indiferente ante las necesidades y solicitudes de la gente”.

La diputada tampiqueña ha impulsado la lucha contra la violencia digital o «Ley Olimpia», la reconstrucción mamaria, el turismo médico, así como protocolos educativos y laborales para combatir el acoso y hostigamiento sexual que afecta principalmente a las mujeres, además apoyó a comunidades vulnerables como los sordos.

También propuso al menos 50 puntos de acuerdo para exhortar a las autoridades federales, estatales y municipales a que cumplan con sus responsabilidades.

La LXIV legislatura concluye labores el 31 de agosto del presente año.

Para buscar la reelección como Diputados federales, los actuales parlamentarios no hubiesen requerido solicitar licencia, por lo que su incursión como abanderados a cargos de elección local, es inminente.