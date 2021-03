De la primera reunión bilateral virtual que tuvieron ayer lunes los presidentes de

Estados Unidos Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, de México, en la

que ambos evadieron el tema de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica del

mandatario mexicano; la Secretaria de Economía,Tatiana Clouthier, dijo que

“fue una reunión muy bonita, con muchos recuerdos”.

La subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental,

Julie J. Chung, dijo que el asunto fue tratado en la reunión virtual que

sostuvieron el viernes el Secretario de Estado Antony Blinken, con el canciller

Marcelo Ebrard Casaubón y la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier.

Pero, pero, pero la funcionaria del gobierno de Biden pidió a México escuchar a

los accionistas, a las compañías del sector privado y proporcionar una cultura

de libre inversión y transparencia para que las empresas estadounidenses

sigan invirtiendo en México.

Chung hizo hincapié en que las empresas estadounidenses aseguran que la

reforma eléctrica es violatoria del tratado comercial entre México, Estados

Unidos y Canadá, el T-MEC, lo que también recalcó ya la Cámara de Comercio

de EU. Para nosotros como analistas políticos les dijo lo que nuestro país tiene

que hacer para llegar a un entendimiento en buenos términos.

Supuestamente el tema central o principal del encuentro entre ambos

mandatarios iba a ser el de la pandemia, que fue abordado en una conferencia

con periodistas previa al encuentro virtual a puerta cerrada. Un alto funcionario

de la Casa Blanca, que prefirió el anonimato, dijo que hay interés de Estados

Unidos para apoyar los esfuerzos de México de controlar la pandemia” y

adelantó que no va a ser solo de vacunas, va a ser de vacunas plus.

“No podemos abrir las fronteras con México y Canadá si los dos países no han

controlado la pandemia”, apuntó, recordando el impacto del cierre para las

economías de los países norteamericanos y su interconexión.

De acuerdo con Reuters, López Obrador pedirá a Biden que le comparta una

parte del suministro estadounidense de la vacuna contra el COVID-19, según

funcionarios consultados por la agencia. López Obrador ha criticado que

algunas naciones ricas acaparen la producción.

Sin embargo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, señaló ayer

sin rodeos ni tapujos que Estados Unidos no considera compartir con México

vacunas contra el coronavirus.

En su conferencia matutina López Obrador dijo que en la reunión virtual que

sostendría por la tarde de ayer lunes con su homólogo estadounidense, Joe

Biden, le pedirá que abra la venta de vacunas de COVID-19. Precisó que ya ha

solicitado a Biden que permita que las farmacéuticas de Estados Unidos

distribuyan la vacuna a México.

En la conferencia de ayer lunes Jen Psaki fue cuestionada sobre la solicitud de

López Obrador y la secretaria de prensa respondió : “No. El presidente ha

dejado en claro que esta enfocado en que las vacunas sean accesubles a todos

los estadounidenses. Ese es nuestro enfoque”. Añadió que “una vez logrado

ese objetivo, estaremos felices de poder discutir otros pasos”.

Psaki detalló que en la reunión virtual se hablará “de la sociedad entre ambos

países basada en el respeto mutuo” y el “extraordinario lazo de amistad” que

une a ambos países. Los temas que se tratarán, dijo, serán migración, la

recuperación por Covid-19, el cambio climático y seguridad.

El presidente de EEUU, Joe Biden, dijo ayer lunes que tratará a México como

“iguales” y advirtió que ambos países son “más fuertes” cuando trabajan juntos.

Reconoció que los dos países “no han sido vecinos perfectos”, pero que son

“más fuertes” y “más seguros” si trabajan juntos. “Ustedes son nuestros

iguales”, remarcó. También dejó en claro que no ve a México como el patio

trasero de Estados Unidos, lo que a López Obrador, según lo dejó ver, le dio

mucho gusto.

Por su parte López Obrador, en su turno, agradeció a Biden el “que haya

igualdad en nuestra relación, que haya respeto en la soberanía y eso es lo que

importa; tenemos que cooperar para el desarrollo con independencia, con

autonomía”.

Luego citó una frase atribuida al fallecido presidente mexicano Porfirio Díaz :

“Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”. Sin embargo

el mandatario mexicano expresó “Bendito México, tan cerca de Dios y no tan

lejos de Estados Unidos”. La frase, traducida a Biden, causó risa al Jefe de

Estado estadounidense.

Por cierto la Casa Blanca espera que la conferencia entre López Obrador y Joe

Biden sea “el inicio de lo que será un maratón de compromiso entre los dos

gobiernos en temas muy necesarios, “DADA LA IMPORTANCIA

ESTRATEGICA DE MEXICO PARA LA SEGURIDAD NACIONAL Y

PROSPERIDAD DE ESTADOS UNIDOS”.

Muy lamentable y cobarde la ejecución del presidente de la COPARMEX en el

estado de San Luis Potosí, Julio César Galindo Pérez, al que un sicario lo

asesino a quema ropa de tres balazos, frente a su hija, cuando el empresario

permanecía sentado dentro de su auto, al que le disparó por la ventanilla.

La Confederación Patronal de la República Mexicana ayer mismo condenó el

homicidio del empresario que se venía desempeñando como líder de la

COPARMEX y entusiasta promotor de @AlternativasMx en la región potosina.

Gustavo de Hoyos, expresidente del organismo cúpula que se maneja

independiente del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lamentó la

muerte de Galindo Pérez y pidió esclarecer el caso y el enjuiciamiento de los

criminales que lo mataron.

Nos enteramos que la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el

Desarrollo Humano (UATSCDH) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas

(UAT), impartirá en la modalidad virtual el Diplomado Internacional: Trastorno

del Espectro Autista, dirigido a psicólogos clínicos, educativos y sociales, así

como de carreras afines.

El programa tiene como propósito desarrollar las habilidades profesionales

necesarias, para la correcta detección y diagnóstico integral de los trastornos

del Espectro Autista.

Asimismo, en la organización, planificación, instrumentación y seguimiento de

programas de intervención y en la aplicación adecuada de las técnicas

específicas de intervención.

