La ruptura del diputado federal ARMANDO ZERTUCHE ZUANI con el liderazgo nacional de Morena –y su representante implícito en Tamaulipas, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO–, anticipa una crisis política prematura que podría modificar dramáticamente las previsiones que se tienen rumbo a los comicios de junio.

El duro calificativo de “traidores” que inflige ZERTUCHE indistintamente a MARIO DELGADO CARRILLO y al legislador tamaulipeco ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, proyecta una fractura en la relación política del reynosense con los mandos partidistas, pero, también, preludia una tormenta interna que podría echar por la borda la previsión de “pavimentar” el 2021, para avanzar hacia el 2022.

¿Qué sucedió con en “engranaje” de Morena en Tamaulipas, que mantiene en tensión suspensiva la situación específica de Reynosa, la ciudad más importante de la entidad?

ARMANDO ZERTUCHE, quien sabe de esto, denuncia movimientos sospechosos en el proceso de asignación de la candidatura a la presidencia municipal –en cuyo desarrollo participa como aspirante–, y no duda en pronunciar duros señalamientos contra su dirigente nacional, MARIO DELGADO CARRILLO, a quien responsabiliza de mercantilizar las candidaturas.

… Llevándose de encuentro a su otro compañero de legislatura, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, quien estaría dando sus primeros pasos hacia la ilusión de su vida: la gubernatura, el 2022.

[Si no es ahora, ¿cuándo?].

Este encendido torbellino de pasiones, que de manera soterrada involucra a conocidos personajes de la más encumbrada élite social y política de Reynosa, la ciudad más importante de Tamaulipas, hará crisis en el curso de esta semana, pues se presume que el anuncio de la asignación será el detonante del polvorín político morenista.

Este espacio no abona a la industria del rumor, pero dada la seriedad de nuestra fuente informativa, podemos anticipar que la crisis que se viene –de suceder las cosas como se prevén–, podría trastornar la ecuación política de Morena de este 2021.

¡Y por supuesto!… los pescadores ya revuelven las aguas en busca de su ganancia.

LUMINARIAS DAN SEGURIDAD Y MEJORAN PAISAJE DE REYNOSA

A propósito de Reynosa, con 5,198 luminarias de tecnología LED, el Gobierno Municipal continúa mejorando la visibilidad nocturna y el paisaje urbano de esta ciudad, llegando a todas las colonias día a día, con personal calificado y entregado a su labor a favor de los reynosenses.

La instalación de nuevas luminarias ha sido realizada en las colonias Lázaro Cárdenas, Del Prado, Zona Centro, Vista Hermosa, Beatty, Villas de la Joya y Ampliación La Joya; Fernández Gómez, Ernesto Zedillo, Ampliación Rodríguez, Hacienda Las Fuentes, San Ricardo, Ejido Reynosa Díaz y bulevares Hidalgo y Morelos.

En estas y muchas colonias y avenidas más, como los libramientos Sur, Oriente, Monterrey-Matamoros y Viaducto Reynosa, trabajan los 5 nuevos camiones canastilla, entregados recientemente por la Alcaldesa de Reynosa, mismos que incrementaron la flotilla a 17 unidades operadas por personal preparado y responsable de su encargo.

5° INFORME: “MÉXICO DESPERTÓ Y NO TOLERARÁ MÁS ABUSOS”

De otro lado, le comparto que, al rendir su 5° Informe de Gobierno, el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA dijo que los mexicanos han despertado en contra de los abusos del poder central y que no claudicará ni bajará la guardia ante los ataques recibidos por defender los intereses de las familias tamaulipecas.

“Recordemos que el despertar de muchos pueblos, ha surgido como respuesta a los abusos del poder central. México no está dispuesto a más abusos de quien no respeta la división de poderes, que no respeta las libertades y que busca desestabilizar gobiernos y tomar decisiones contrarias a la soberanía y libertad de los estados, tratando de pasar por encima de la voluntad de un gobierno legítimo”, sentenció.

“Se equivocaron rotundamente aquellos que pensaron que ante las calumnias, dejaría de defender las causas de nuestro estado. Retroceder ante la amenaza o aceptar la mentira, de ninguna manera es opción en nuestro estado”, aseguró.

En su mensaje dirigido a la sociedad, GARCÍA CABEZA DE VACA destacó que a 5 años de su gobierno, Tamaulipas ha logrado importantes avances en materia de seguridad, competitividad, atracción de inversiones, transparencia, producción de energía, generación de empleos, infraestructura y combate a la pandemia.

Hizo un reconocimiento especial al Sistema DIF Tamaulipas, calificado por el Sistema Nacional como el organismo con los mejores programas sociales, así como a su esposa, MARIANA GÓMEZ de GARCÍA, evaluada como la presidenta con mejor desempeño de los Sistema DIF Estatales de México.

“TAMPICO CRECE DE LA MANO DE CDEV”

En Tampico, entre tanto, tras asistir a la presentación del quinto Informe de Gobierno por parte del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, el Presidente municipal CHUCHO NADER resaltó los avances que en materia de seguridad, energía, infraestructura urbana, bienestar social y turismo, se han alcanzado durante la presente administración estatal y destacó que Tampico ha sido uno de los municipios donde este avance se ha logrado con mayor énfasis.

Mencionó que el resumen de acciones presentado por el ejecutivo estatal es una clara muestra de un trabajo orientado a resultados, una labor que, dijo, ha permitido recuperar la confianza de los tamaulipecos y generar certidumbre en los diferentes sectores activos y productivos de la entidad y del país.

“Hoy Tamaulipas crece en seguridad, desarrollo económico, bienestar social y en el fortalecimiento de sectores estratégicos como el energético, agrícola, ganadero, pesquero y turístico, entre otros; pero principalmente porque las y los tamaulipecos hemos recuperado la confianza de vivir en un Estado que garantiza seguridad y mejor calidad de vida”, indicó.

Por hoy es todo.