McAllen, Texas.- En los últimos 3 días más de 700 migrantes indocumentados han sido atrapados en el sur de Texas por agentes de la Patrulla Fronteriza.

El flujo de inmigrantes se ha multiplicado en esta región, tras que el gobierno estadounidense informara que se proporcionara asilo humanitario a miles de personas centroamericanas, que permanecieron esperando por más de un año en la frontera norte de México.

Para ello se abrió un registro que permite a los solicitantes de asilo entrar al país, pero los centroamericanos de recién llegada a la frontera con México no tienen otra opción más que cruzar de manera ilegal, arriesgando su vida o ser capturados por la Patrulla Fronteriza o la Policía Estatal de Texas.

Los elementos de Seguridad Pública Estatal desde que comenzaron sus operativos de vigilancia, han encontrado y referido a la Patrulla Fronteriza a más de 8 mil indocumentados.

Por lo que respecta a la Patrulla Fronteriza en el sur de Texas solamente en el mes de marzo ha detenido a cerca de 40 mil indocumentados, incluyendo familias y niños solos no acompañados.

El reporte indica que solamente la semana pasada fueron aprehendidas 10 mil personas.

Por ello las instalaciones de detención que existen en el Valle de Texas se encuentran saturadas, sobre todo con personas que no alcanzan el derecho a asilo humanitario porque no corresponden al grupo de inmigrantes que espero por más de un año en territorio mexicano para entrar al país.

En las instalaciones de procesamiento que existen en Donna se encuentran también alrededor de 3000 niños no acompañados, que esperan ser aceptados para obtener asilo humanitario, este grupo vulnerable si tiene derecho a obtener estatus migratorio legal.

Las críticas al gobierno federal por el manejo que ha dado a la situación con los migrantes en la frontera sureste continúan dándose, sobre todo por parte de políticos republicanos.

Muestra de ello, será la visita que realicen a esta región fronteriza este este 25 de marzo, una delegación de 14 legisladores federales encabezados por el senador republicano Ted Cruz.

La comitiva legislativa visitara las instalaciones migratorias y dialogara con autoridades encargadas de la seguridad fronteriza, sobre lo que han llamado una nueva crisis humanitaria.