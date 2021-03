Los liderazgos nacen no se hacen y

seguramente ya se dio cuenta Mario Delgado

que no es lo mismo ser “líder” que “dirigente”

de un partido político, pues los primeros tienen

autoridad moral sobre la militancia y la ejercen,

y los segundos solo transmiten las ordenes que

se les dan pero encuentran resistencia.

Y eso mismo paso en San Luis Potosí donde

fue recibido por los morenistas a “huevazos”· y

en donde hubo empujones y jaloneos y hasta

golpes para someter a los que protestaban por

la designación de la candidata a la gubernatura,

pasando sobre hombres y mujeres formados en

la fila con mayores derechos y sobre todo

considerándose militantes del partido

gobernante.

Delgado ha tenido problemas en los diferentes

estados en donde ha hecho presencia para

decir quiénes serán los candidatos, dejando

malestar y enojo entre los que se consideran

miembros de MORENA.

Hay quienes se preguntan cómo serian las

cosas en MORENA si Porfirio Muñoz Ledo

hubiera sido el presidente en lugar de Mario

Delgado pues seguramente tendría más fachada

de partido político, aunque eso no hubiera

gustado a quienes dan las ordenes porque

Porfirio decidiría pensar antes que someterse

como dio muestras en la Cámara de Diputados,

y antaño en los puestos que ocupo en el

gobierno de la república o como Embajador de

México ante la Unión Europea, y hasta cuando

fue representante de nuestro país en la ONU,

que adopto la Ley de Derechos y Deberes de los

Estados donde el mexicano “arrastro el lápiz”.

En otro orden el Partido Verde Ecologista

Mexicano que en el estado encabeza Ricardo

Gaviño Cárdenas, dio a conocer que sus

candidatos a la presidencia municipal de

Victoria y a la diputación federal del V Distrito

serán Gabriela Milla Carreón y Gerardo Illoldi,

mientras que para las diputaciones locales en la

capital serán Rafael González Garza y Francisco

Rocha Chávez.

El ex diputado, ex alcalde y ex secretario de

salud Héctor López González, podría ser uno de

los cuadros que aprovecharan los partidos

políticos ahora que están escogiendo

prospectos para las diputaciones federales y

locales, así como para las alcaldías.

