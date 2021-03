CIUDAD DE MÉXICO, 14 de marzo de 2021.- Muere el cantautor Arturo Castro, fundador de Los Hermanos Castro, confirmó el pasado 13 de marzo la Asociación Nacional de Intérpretes.

Compositor y músico, fundador de “Los Hermanos Castro”, muy populares durante los años 60 y los 70.

A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias”, señaló la ANDI en su cuenta de Twitter.

En agosto de 2020 Arturo Castro desafió a la pandemia y se casó con Rosa Yolanda Chapa, tras 40 años de relación.

¿QUIÉN ERA ARTURO CASTRO?

Nació en Puerto México, hoy Coatzacoalcos, Veracruz, un 12 de diciembre, hijo de don Javier Pluvio Castro y doña Carmen Muñoz, destaca en su portal la Sociedad de Actores y Compositores de México (SACM).

Desde pequeño se destacó por u conocimiento innato para la música. “Su padre le enseñó a tocar guitarra, y en el piano, desde los seis años, ya tocaba todo de oído, reforzado por algunas clases que su abuela lo instó a tomar en una academia, en la ciudad de Puebla”, se resalta en la biografía del SACM.

En la década de los sesenta Arturo dio vida al concepto musical Los Hermanos Castro, al que se unió su primo Gualberto, para conformar un conjunto vanguardista que marcó pauta por la extraordinaria armonización de voces y magistrales arreglos musicales.

ARTURO CASTRO Y LOS PANCHITOS

De acuerdo con información publicada en Wikipedia, el origen de Los Hermanos Castro se remonta a «Los Panchitos» (No confundir con Los Panchos). Fue fundado por 3 hermanos: Arturo, Jorge, y Javier Castro. Sus edades variaban de los 6 a los 10 años. Arturo tocaba el piano, Jorge era el baterista y Javier tocaba el contrabajo. En una entrevista con Gualberto Castro, circa 1982, Gualberto dijo: «Javier era tan solo un bebé cuando cantaban y tocaban con ‘Los Panchitos’. Mi tío lo sostenía en una silla para que pudiera tocar el contrabajo.»

Cuando «Los Panchitos» tocaban en restaurantes o bares en la ciudad de México, Gualberto Castro, primo primero de los hermanos, tenía alrededor de 13 años de edad, estaba tratando por su cuenta ser un cantante profesional. Con frecuencia Arturo lo acompañaba al piano en sus presentaciones; sus primos (los Panchitos) sabían que él cantaba bien, pero tenían problemas para encontrar donde trabajar. El padre de Gualberto, Antonio habló con su hermano y decidieron que Arturo, Jorge, Javier y Gualberto se juntaran en un grupo. Cuando Gualberto entró al grupo cambiaron su nombre de «Los Panchitos» a «Los Hermanos Castro.».

ARTURO CASTRO Y SUS DOTES DE CONDUCTOR

De acuerdo con la biografí ofrecida por el SACM, “TV Musical Ossart fue una serie de 48 programas escritos y dirigidos por Arturo Castro para Los Castro, en el que además de las actuaciones de la agrupación, se hicieron importantes lanzamientos de artistas, entre otros, el de Manoella Torres”.

Cuando llegó la separación profesional, “tuvo su propia serie de televisión, El Show de Arturo Castro El Jefe, en el que desplegó toda la gama de su creatividad artística”.

El programa más grande que Arturo Castro realizó en México fue Domingos Herdez, “en el que tuvo como invitados a todos los artistas que se presentaron en su propio centro nocturno, El Forum de Los Castro”.

Ahí desfilaron figuras como Nancy Wilson (madrina del lugar), Paul Anka, Johnny Mathis, Tonny Bennett, Eddie Fisher, Sammy Davis Jr., Joao Gilberto, Flora Purim, Sergio Mendes, y los grupos Four Freshmen, Union Gap, The Monkeys y el mítico The Doors. Por cierto, Arturo dirigió las orquestas de Joao Gilberto y Eddie Fischer en sus respectivas presentaciones.