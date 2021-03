Caló hondo al presidente Andrés Manuel López Obrador que el Consejo

General del Instituto Nacional Electoral haya aprobado el jueves en sesión

ordinaria cancelar 49 candidaturas a MORENA, entre éstas la de su compadre,

Félix Salgado Macedonio, que buscaba la gubernatura de Guerrero con la

bandera de su partido.

La baja de “El Toro”, como le dicen sus amigos a Salgado Macedonio, fue

aprobada por siete votos a favor y solamente cuatro en contra, al determinar el

Consejo General del INE que ni MORENA ni su candidato presentaron en

tiempo forma el informe sobre gastos de precampaña, lo que trae como

consecuencia el retiro del registro de la candidatura del guerrerense o del que

sea.

Sin atenuar su malestar por dejar fuera de la jugada al padrino del menor de

sus hijos, en su noticiero que difunde todas las mañanas de lunes a viernes

desde Palacio Nacional con la etiqueta de Conferencia de Prensa, López

Obrador acusó al INE de haberse convertido en el “supremo poder

conservador”, ya que deciden quien es candidato y quién no.

“Es extraño porque antes las cosas no eran así. Ahora están convertidos en el

supremo poder conservador y deciden quién es candidato y quién no”, señaló

el macuspano.

“Antes no era así, a lo mejor ya cambiaron las leyes; antes no se aplicaban y

ahora se aplican”, apuntó.

Pero, pero, pero, además de los cargos que le está fincando el INE, ex

militantes de MORENA aseguran que al “Toro” debe cae “por ser un agresor

sexual”, como lo asegura Estefania Veloz, del mismo partido.

Por su parte el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, dijo reconocer al

Instituto Nacional Electoral (INE) por hacer cumplir las reglas del juego

democrático y asumir su papel de árbitro de la contienda electoral, al retirar la

candidatura a gobernador de Guerrero a Félix Salgado Macedonio, por haber

presentado irregularidades en sus gastos de precampaña en el proceso

interno de MORENA. Agregó que al igual que en el futbol, cuando un jugador realiza una falta, se le

debe sacar la tarjeta roja y expulsarlo del juego y en el caso de Salgado

Macedonio, las irregularidades tanto electorales como las violaciones a la ley y

acusaciones por otros delitos como presunta agresión sexual, son un claro

indicador de una alerta para las autoridades.

“Félix Salgado Macedonio es un violador reincidente de mujeres y de las leyes,

está claro que quien no respeta la ley, no respeta nada ni a nadie”, dijo Marko

Cortés, el que reiteró su llamado al presidente López Obrador para que asuma

una posición de Jefe de Estado y no de partido, y deje de denostar al árbitro

electoral.

Por cierto nos enteramos que mientras el INE realizaba su sesión ordinaria el

jueves, Salgado Macedonio advirtió que no se va a quedar con “los brazos

cruzados” si el órgano electoral le cancela el registro, como sucedió, por no

haber comprobado sus gastos de precampaña.

Por la mañana de ayer viernes el famoso “Toro”, compadre de pila de AMLO,

dijo en Zihuatanejo que no tendría que justificar gastos de precampaña porque

en su partido no hubo precandidatos.

Advirtió que frente a su baja “el pueblo de Guerrero no se va a quedar de

brazos cruzados y yo no me voy a rajar”, dijo bien machote el compadre del

aguelo.

Paralelamente al aspirante de MORENA al gobierno de Michoacán, Raúl

Morón Orozco, atacó al INE luego de que el Consejo General de éste instituto

determinó cancelar su candidatura.

El otrora dirigente de la CNTE primero publicó el ataque contra la decisión del

INE, el que borró de sus redes sociales, para minutos después subir otro post

diferente.

En la primera publicación Morón Orozco escribió : “el día de hoy el Consejo del

INE votó un proyecto que pretende anular mi candidatura por presuntas

irregularidades en gastos de campaña”.

En el nuevo post, ya matizado, Morón Orozco, acusó que “hoy el INE ha

tomado una decisión ilegal, que va más allá de sus atribuciones y que atenta

contra los derechos políticos”. Dijo que su equipo trabaja en la vía legal para impugnar esa decisión ante el

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Me parece increíble que el PAN le haya abierto las puertas a la otrora primera

dama del país, Margarita Zavala, la que junto con su esposo el ex presidente

Felipe Calderón Hinojosa, fracasaron en su intento de conseguir el registro del

que sería su nuevo partido y llevaría por nombre México Libre. Doña Mague va

por la diputación federal de Mayoría Relativa por el Distrito 10 en la CDMX y va

a ganar, apúntelo.

Nos reportan nuestras antenas que la Unidad Académica de Trabajo Social y

Ciencias para el Desarrollo Humano (UATDCDH) de la UAT, concluyó el Foro

Nacional e Internacional Sobre Problemas Sociales y la Reconstrucción Social

Resiliente Frente al Contexto del COVID-19, que contó con la participación de

académicos e investigadores de España, Italia, Chile, Colombia, Reino Unido y

México.

El mensaje de la clausura estuvo a cargo de la directora interina de la

UATSCDH, Dra. Guillermina de la Cruz Jiménez Godínez, quién señaló que los

análisis desarrollados en éste foro son una necesidad de trabajo académico y

científico interinstitucional orientado a la reconstrucción social resiliente en

tiempos de pandemia.

En la exposición de la tercera y última mesa del foro transmitido por la

plataforma Teams, la Dra. Paula Andrade Valencia Linsoño, coordinadora del

Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad

de Medellín, Colombia, dictó la ponencia “Violencia hacia las mujeres durante el

confinamiento a las alternativas resilientes para su reconstrucción”.

Se refirió al aumento de la violencia intrafamiliar durante el confinamiento, con

datos que derivan de un artículo de un artículo publicado en revistas indexadas

y que incluya el panorama en Colombia y México en el mismo período, cuyo

ejercicio fue realizado por la Universidad Autónoma del Estado de México

(UAEM). Que tema tan interesante.

E- mail rubenduenas15@hotmail.com rubend@prodigy.net.m