Hoy en día existen cuotas que los partidos políticos tienen que llenar con perfiles de mujeres, esto debido a que en las leyes se ha avanzado para que exista mayor participación de éste género, por lo que el PRI, PAN, PRD, MC, Morena, Verde Ecologista, PT, PES, FuerzaxMéxico y Reses Sociales Progresistas deben integrarlas a las candidaturas.

En nuestro país y en el estado se ha notado este cambio, tanto en el Congreso de Tamaulipas como en la Cámara de Diputados y también en los puestos como presidencias municipales, siento que cada vez más se logra todo lo que las mujeres queremos, que se reconozca nuestro esfuerzo y trabajo.

Aún más importante que el reconocimiento, considero que es que todos los organismos, partidos políticos realmente destinen estos lugares a las mujeres por sus capacidades, por su trabajo y la experiencia que tienen en el tema y no solo por cumplir con el requisito.

Existen muchísimas mujeres que día a día se siguen superando, que toman cursos y diplomados, maestrías y doctorados para ser mejores cada día y creo que esto merece mucho reconocimiento, porque hay profesionistas en todas las ramas, medicina, ingenierías, licenciaturas en gastronomía, administración, cada vez tenemos más oportunidades y esto claro que es motivo para estar felices y orgullosas, han sido años de lucha que se ha tenido que realizar día a día para que logremos más cosas.

Por ejemplo el derecho al voto, fue hasta las elecciones federales de 1955, donde las mujeres acudieron por primera vez a las urnas a emitir su voto, para muchos esto podrá significar no la gran cosa, pero es de suma importancia reconocer que esto le costó mucho esfuerzo a las mujeres.

Con el día de la mujer, no esperamos que nos feliciten o que nos regalen flores, lo que queremos es que se nos respete en cualquier lugar, que existan condiciones para trabajar y no tener miedo a la hora de salir de la casa por miedo a no saber si vamos a regresar o no con vida.

Es necesario legislar y aplicar las leyes para que las mujeres tengan más oportunidades y seguridad, considero que ninguna mujer, niña, debe pasar por situaciones de acoso o violencia física o sexual en ningún momento de su vida.

Este día de la mujer reflexiona tienes madre, tienes hermanas, tías, nietas, sobrinas y amigas, así que respeta, no destruyas una vida, no dejes una estela de desolación, recuerda en este camino vamos juntos: hombres y mujeres, mujeres y hombres, hay que apoyarnos.

El Día de la Mujer no sólo es una fecha en la que se debe hacer esto, me queda claro qué día a día se debe de trabajar en esto, no podemos estar en una sociedad donde no nos sintamos seguras, así como cuidan monumentos y lugares de esparcimiento, se debe de cuidar a la ciudadanía.

Brissiario.- Por cierto, ya conoce a las mujeres que buscan convertirse en candidatos de su partido y que buscan un espacio en el Congreso de Tamaulipas, en la Cámara de Diputados o en las presidencias municipales, unas de las que podrían ir por el voto en las urnas son: Nora Hilda de los Reyes, Pilar Gómez, Carmen Lilia CantúRosas , Edna Rivera, Yalheel Abdalá y muchas más…

