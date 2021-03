TAMPICO, TAMAULIPAS, 23 DE MARZO DE 2021.-Ocho sacerdotes de la Diócesis de Tampico han fallecido entre 2020 y 2021, cinco de ellos por Coronavirus y hay poca vocación sacerdotal lo que hace que hagan falta curas para atender las 70 parroquias que hay en esta zona y de las cuales muchas están solas.

Monseñor José Armando Álvarez Cano, Obispo de la Diócesis de Tampico, reveló que de

los fallecidos algunos eran adultos mayores pero otros de 56 y 50 años.

En la actualidad hay 110 sacerdotes y explica que la escasez de padres hace que muchas

parroquias se hayan estado quedando solas.

«Había dos o tres padres que las asistían pero se han quedado ayudantes, sin vicarios. De

las 70 parroquias que hay algunas están cubiertas mínimamente por uno pero hay unas muy

grandes y ocupan muchos sacerdotes», recalcó.

Actualmente hay 36 jóvenes en preparación y de nueve perdidos se han ordenado dos, lo

que reconoce es muy poco.

Sobre la causa por la que no hay vocación sacerdotal el Obispo comentó. «No hay

matrimonios, no hay vocaciones yo creo que es parte de la cultura, falta de compromiso de

la gente mucha gente ha cambiado mundo y agudizado por covid. La promoción vocacional

de hace en escuelas y no hemos podido reunirlos».