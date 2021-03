NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, 25 DE MARZO DE 2021.-La conferencista Julieta Silva exhortó a las neolaredenses a no permitir que nadie les diga qué pueden o no hacer, a no limitarse y sobre todo soñar en grande.

Con su plática ‘Tu límite eres tú’ terminó este miércoles el ciclo de conferencias en el marco del ‘Día Internacional de la Mujer’, que ofreció la Secretaría de Administración en coordinación con la Unidad de Género.

La emprendedora Silvam originaria de Guadalajara, Jalisco, recomendó que cada proyecto debe realizarse con disciplina y perseverancia, y recordar que no todo el camino será de éxitos, de los fracasos también se aprende y motiva a la persona a levantarse y seguir adelante.

Compartió con las y los asistentes virtuales la experiencia y superación del accidente que sufrió hace 6 años al practicar deporte, en el cual se rompió la columna con riesgo a no volver a caminar.

Silva destacó que para lograr salir adelante y recuperar su vida, programó su mente para confiar en que lograría su propósito de volver a caminar.

Logró esa meta y se trazó nuevos proyectos que la han llevado a destacar a nivel internacional, con programas alimenticios, rutinas de ejercicio y una proteína especial para mujeres.

Por su parte la regidora Blanca Padilla, en representación del presidente municipal Arturo Sanmiguel Cantú, destacó el gobierno municipal impulsa el reconocimiento al trabajo de las mujeres y su empoderamiento, con políticas públicas para la igualdad y no discriminación dentro y fuera de la administración municipal.

“Durante este mes nos hemos enfocado en reconocer la labor de las mujeres que actualmente han abierto nuevas brechas de desarrollo y empoderamiento para sus iguales. Hemos modificado los canales de interacción para mantener el contacto sociedad y gobierno”, aseguró Padilla.

En la conferencia virtual estuvo la coordinadora de Unidad de Género, Adriana García Sanmiguel, entre otros funcionarios y funcionarias municipales.