Ciudad Victoria, Tamaulipas (19 de marzo de 2021).- Dentro del Movimiento de Regeneración Nacional se mueven distintas fuerzas que intentan colocar a sus candidatos en Victoria, por lo que está descartado que surja una representación de unidad, al menos en la candidatura para la alcaldía de Victoria, afirmó la regidora Rosario Rodríguez Gutiérrez.

«Mira la unidad no, no va a haber porque ya se convocaron a unidad y no se pusieron de acuerdo, entonces van por encuesta, pero unidad definitivamente no».

Señaló que será a más tardar el día 28 de este mes cuando queden ya definidas las candidaturas a los diferentes puestos de elección popular que estarán en disputa en el presente proceso electoral.

Cabe señalar que al interior de Morena actualmente contienden por la candidatura a presidente municipal de Victoria el primer síndico Luis Torre Aliyán, el ex beisbolista profesional Ismael «Rocket» Valdez, Irma Sáenz Lara, Manuel González así como el ex priista Eduardo Gattás Báez, entre otros aspirantes.