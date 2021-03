CD. DE MEXICO, 15 DE MARZO DE 2021.- En el 2013, la reforma energética del PRIAN privatizó nuestra industria energética y pasó a estar en manos de unas cuantos privados que debilitaron a la Comisión Federal de Electricidad cargándole grandes costos de generación y distribución de energía y obligándola a subsidiar a unas cuantas empresas.

Nuestro Presidente siempre ha luchado porque los recursos mexicanos sean para las y los mexicanos, en contra de las privatizaciones que han beneficiado a pocos, y ha entendido que para recuperar nuestra soberanía y seguridad energéticas y que pueda haber un acceso equitativo de energía para todo el país, tenemos que fortalecer nuestra industria. Por eso envió al Congreso una Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que prioriza los intereses del pueblo sobre los privados.

Hoy a través de un amparo en el Poder judicial buscan nuevamente echar para atrás esta reforma, no han entendido que esta Cuarta Transformación se trata de buscar el bienestar de todas y todos. Es evidente que detrás de esta acción se envuelven intereses del antiguo régimen neoliberal que siempre antepuso el influyentismo que responde a intereses económicos y políticos, y no a los del pueblo de México.

La reforma que impulsa nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador se trata de que la Comisión Federal de Electricidad vuelva a ser palanca de desarrollo. Por eso hoy debemos sumarnos al llamado para que se investigue cuáles son las motivaciones para frenar la reforma y cuál es la legitimidad con la que un juez se antepone al desarrollo de nuestro país.

Desde Morena no vamos a permitir que siga el saqueo del patrimonio de las y los mexicanos. Respetando la autonomía del Poder Judicial y apelando a los principios básicos de nuestro partido de no robar, no mentir y no traicionar, invitamos a simpatizantes y militantes a unirnos una vez más para defender la soberanía de las los mexicanos y no permitir que los corruptos y conservadores se sigan beneficiando de la monopolización de los recursos públicos del país.