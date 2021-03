CD MADERO, TAMAULIPAS, 23 DE MARZO DE 2021.- El Partido Verde Ecologista, designó por primera vez en

Tamaulipas, como candidata a una mujer transgénero, correspondiendo a la empresaria de

ramo de maquillaje, Mishel Doratto, quien buscará la alcaldía de la urbe petrolera.

Reconoció que en Tamaulipas es la primera ocasión en la que se abren las puertas a la

diversidad, para poder contender por un puesto de elección popular.

«Se me da una oportunidad para representar a un colectivo que ha luchado, quiero abrir ese

camino de generar la tranquilidad de que en algún momento podrá ser posible y me encanta

poder participar. En la condición en la que yo estoy en ser una mujer transexual y me da

mucho gusto poder representar a un colectivo, porque podemos tener voz, poder escuchar

las necesidades de la sociedad».

Mencionó que en la boleta del próximo 6 de Junio, se tiene la intención de que aparezca su

nombre como Mishel Doratto, por lo que actualmente está en trámite su credencial ante el

Instituto Nacional Electoral.

Sobre esta designación, el presidente del Comité Municipal del Partido Verde Ecologista en

Madero, José Luis Hinojosa Banda, indicó que existe paridad de género dentro del

organismo político.

«Yo te puedo decir que en el tema especial de Mishel es una empresaria, es una mujer que

ha trabajado, luchado y de éxito, platicamos con ella porque ella es una persona muy

capaz».

Hinojosa Banda, expuso que el Verde Ecologista se encuentra respaldando a su candidata

para que pueda obtener su credencial de elector, previo a la contienda electoral.