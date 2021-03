Cdmx, México, 03 de Marzo 2021. Para ponerle punto final al intercambio de opiniones, Miguel Herrera habló sobre Giovani dos Santos, donde afirmó que no hay nada qué aclarar, además de reforzar el hecho de que la relación con el jugador es buena.

«No hay necesidad de aclarar nada, yo creo que tenemos una gran relación, sigo teniendo un cariño para él y para mí es un jugador importante, no se necesita hablar y cada uno tiene su manera de expresar. En su escrito no dice nada malo».

No obstante, defendió su postura: «Él sabe perfectamente que el cambio me lo pide por las circunstancias», pero a pesar de ello, opinó que al atacante le falta una «base física» para retomar su mejor nivel.