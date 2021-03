MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, 3 DE MARZO DE 2021.- Lupita Jones da el sí a la candidatura por el gobierno de Baja California por la alianza PAN, PRI y PRD. En entrevista precisó que aceptar esta propuesta no era una decisión que podía tomar a la ligera.

Habían muchas cosas que evaluar, qué pensar y sobre todo qué compartir con la gente en Baja California. Porque al ser esta una candidatura ciudadana me interesaba saber si la gente estaba dispuesta a apoyar y estoy muy contenta de toda la información que fui recibiendo la retroalimentación por parte de estos grupos con los que he tenido la oportunidad de compartir”.

Respecto a los señalamientos que han hecho sobre su incursión en la política, Lupita Jones respondió:

Soy una mujer que sí se me ha pretendido encasillar en el estereotipo de la reina de belleza, en que ella fue Miss Universo, pero eso fue hace 30 años, en todo este tiempo créeme que he evolucionado, me he desarrollado, he crecido profesionalmente a nivel empresarial, a nivel de participación ciudadana en distintas causas sociales. Entonces yo pongo todo esto a disposición de nuestro estado y por supuesto, con este plan de trabajar en equipo”.

Aseguró no desconocer este nuevo campo en el que se desarrollará: “Le entiendo bien y aprendo rápido y además soy una persona que está siempre acostumbrada a trabajar en equipo, a formar los equipos más capacitados, más eficientes en todo lo que hago y en este caso no será la excepción. Yo soy una mujer acostumbrada a tomar decisiones, a marcar rumbos muy claros en cuanto al destino de los proyectos que tengo en las manos. Entonces, eso pienso ponerlo al servicio de Baja California”.

Como abanderada de la Alianza «Va por BC», Lupita Jones aseguró tener una visión muy clara de la situación que vive el estado y las áreas en las que está abandonado. Afirma ver en Baja California un gran potencial de desarrollo y crecimiento, no solo para posicionarse en los primeros lugares a nivel nacional, sino también para ser muy competitivo a nivel internacional.

Destacó que su interés es ser una opción de propuestas y proyectar hacia el futuro lo mejor para el estado.

Para ganar un concurso como Miss Universo hay cualidades mucho más allá de la belleza que son efectivas para triunfar en la vida”, concluyó la ex reina de belleza.