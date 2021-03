CD.MX.-25 MARZO 2021 Luz Elena González es una de las actrices más destacadas y populares del país, la famosa actualmente se desempeña como presentadora pero tiene una larga carrera en diferente ámbitos que la hacen una de las famosas más multifacéticas de la industria, por ello es sus recientes revelaciones sobre su salud han causado conmoción en redes sociales, pues la famosa confesó que estuvo intoxicada por algún tiempo y que todavía en la actualidad sigue medicándose pues albergó parásitos en su cuerpo tras comer pescado crudo y el camino a encontrar lo que le pasaba fue muy complicado.

“La última vez que comí pescado crudo tuve larvas migrans, unos gusanitos que te van caminando por la piel, y pasó un buen tiempo antes de que los médicos lograran dar con lo que tenía. Fueron diversos síntomas, como hinchazón en la piel y dolor de cabeza, me sentía medio extraña”, fue lo que contó la famosa en su entrevista para una revista de circulación nacional.

La famosa experimentó síntomas variados, en principio, algo de dolor y su primer médico no pudo diagnosticar apropiadamente su padecimiento, por ello le recomendó acudir con otro especialista, pues comenzó a tener enrojecimientos anormales en los brazos, pero incluso este segundo doctor no pudo llegar a un diagnóstico certero por lo que a actriz siguió buscando más opiniones de expertos.

“Me tuvieron que realizar muchos exámenes de sangre, pero nada salía. Varios médicos me dijeron que posiblemente mis síntomas se debían a que estaba muy nerviosa o cargaba con mucho estrés. Afortunadamente, llegué con un buen doctor, un infectólogo, que me hizo nuevos estudios y por fin se supo qué tenía en mi organismo. Me dijo que tenía larvas migrans por haber comido pescado crudo y me alarmé terrible, yo sólo decía: ‘Dios mío, quítame esto’”, agregó la famosa, pues se asustó al escuchar este diagnóstico tan poco común. La famosa comenzó un tratamiento muy fuerte y agresivo para eliminar los parásitos que habían invadido su cuerpo, eran medicamentos para desparasitar caballos por lo que se puede ver que fue un problema de salud muy fuerte al que se enfrentó la famosa pues estuvo medicada por más de dos meses y todavía actualmente la actriz toma cada seis meses un medicamento para mantener los parásitos a raya y compartió además una experiencia muy dura para ella, pues pudo ver estos gusanillos en su rostro.

Uno de los días de grabación, me encontraba en el área de maquillaje cuando de repente vi mi mejilla con inflamación y, aunque las chicas me estaban ayudando a disimularlo, ya no se podía tapar lo que me pasaba. De pronto, vi una larva caminando por el cachete y empecé a hiperventilar, me puse muy mal, fue una asquerosa impresión, y me desmayé”, fue lo que contó la actriz.