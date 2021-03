MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, 2 DE MARZO DE 2021.- Luego de un mes de acariciar la idea y de consultar entre los ciudadanos baja californianos, la ex Miss Universo Lupita Jones confirmó su participación como candidata de la alianza “Va por México” integrada por dos partidos PRI, PAN y PRD cuyo anuncio oficial será dado a conocer este miércoles.

Invitada por la alianza “Va por México”, integrada por los partidos PRI, PAN y PRD, la mexicalense precisa que «no es ningún secreto que diversos partidos me están invitando a contender por la candidatura a la gubernatura de Baja California, por eso me he puesto a reflexionar profundamente y que podría hacer yo si tuviera esa responsabilidad

La exmiss universo mexicana Lupita Jones asevera que es «más cabrona que bonita» y que si bien no milita en ningún partido político «eso es bueno porque yo sí me puedo sentar con todas y con todos para trabajar en equipo» y si bien admitió que «no tengo experiencia de gobierno, también es cierto que no tengo las mañas de quien ha tenido un cargo público y eso también es bueno porque podemos innovar, proponer, porque claramente las cosas no están funcionando».

El pasado 18 de febrero en su perfil de Facebook publicó un video bajo el texto «es verdad que me buscaron para contender como candidata a la gubernatura de mi estado, Baja California. Por eso estoy escuchando a los ciudadanos, sectores y partidos, antes de tomar una decisión. Lo más importante para mí es la voz de la gente de mi estado y lograr la unidad. Quisiera escucharte. Ustedes cómo ven… ¿le entramos?»

En el video, la primer Miss Universo mexicana asevera que «he estado escuchando todos los mensajes, y los estoy leyendo todos hasta los que dicen cosas feas de mí», y reitera que si va a contender por la gubernatura de baja California lo hará para buscar la unidad.

Jones Garay agrega en su material que en lo que tiene experiencia es en trabajar en equipo y rodearse de las y los mejores».

Reunida previamente con priistas y panistas de Baja California, Lupita Jones aseveró ante más de 50 mujeres de la alianza “Va por México”, que no es solo «una cara bonita» y que es «más cabrona que bonita», lo cual le valió haber conquistado el triunfo de Miss Universo en 1991.

«Yo no gané por bonita, gané por cabrona. Soy más cabrona que bonita, soy una mujer que puede y que se prepara», respondió a las mujeres asistentes a una reunión convocada para sondear las probabilidades de su candidatura.

María Guadalupe Jones Garay es nacida en Mexicali el 6 de septiembre de 1967.

Es conocida como Lupita Jones y tras ser la ganadora del concurso Miss Universo 1991, se dedicó a la actuación y a la actividad empresarial. Actualmente, es la Directora Nacional del concurso Mexicana Universal.

En 1991 representó a México en Miss Universo, celebrado en Las Vegas, donde obtuvo el triunfo y con ello se convirtió en la primera mexicana en obtener el título.

Estudió la carrera de licenciatura en Administración de Empresas obteniendo su título profesional en 1989. Además, cursó un postgrado en Administración Industrial en el Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CETYS) en Mexicali, Baja California. No ha desempeñado cargos públicos con anterioridad.