Los prospectos a las candidaturas del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, PMRN, ya no aguantan la

presión, es más, algunos de ellos hasta se sienten priístas, porque nada más no se concreta el resultado de las

corruptas encuestas con las cuales llevarán a cabo las designaciones.

Es más, para evitar complicaciones, algunos de los precandidatos, como Ismael Valdez Álvarez, tuvieron que

desmentir mediante comunicado personal, que no son los responsables de la información manejada sobre los

presuntos amarrados para la candidatura a la presidencia municipal de Ciudad Victoria y que esperarán la definición por parte de la Comisión responsable del proceso interno.

Desde luego que el escenario se ha complicado y en lugar de que el PMRN se mantenga en las preferencias de los militantes y simpatizantes, sucede que, debido a las prácticas inadecuadas de selección de candidatos haya miles de personas que están inconformes y que cuestionan las afamadas encuestas que a nadie convencen.

La aparición en las precandidaturas del Carlos Peña Ortiz, hijo de la alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez,

generó animadversión, porque en lugar de esperar un proceso basado en las encuestas queda la idea de un proceso en el cual reinará la imposición de candidatos, eso, sin contar que no hay claridad en las cosas, porque presidenta municipal no ha renunciado al PAN y ya está lista para que toda su familia haga campaña a favor de su hijo por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional.

A juzgar por los comentarios de quienes estuvieron en el proceso interno del partido del gobierno Federal, en casi todos los municipios se dieron hasta con la cubeta, situación que sentó un mal precedente al dividir a los grupos y dejarlos listos para votar por las fórmulas de otros partidos políticos, como sucederá allá mismo en Reynosa, también en Nuevo Laredo y no se diga en Ciudad Victoria, porque de uno que buscaba repetir como candidato tras perder la elección reciente, Eduardo Gattás Báez, aparecieron más de media decena y todos según esto con amarre a muy alto nivel.

Los grupos regeneracionistas de la entidad que son diferentes en cada región, se percataron también que la debilidad del Delegado del comité nacional, Lucio Palacios Cordero es tan grande que ni siquiera puede hablar con los representantes de la base y despacha en forma virtual, porque la sede del partido está ocupada por los dirigentes que tuvieron a su cargo la elección del 2019 y a quienes nadie les ha dicho que ya dejaron de ser funcionales y deben de ceder el espacio a los Legisladores que son afines a Mario Delgado Carrillo.

No pueden pasar mucho tiempo para la designación de los candidatos, porque la fecha de los registros ante la

autoridad electoral ya está encima y el hecho de que no sucediera este inicio de semana, significa que los encargados de anunciar las candidaturas esperarán hasta antes de que las cosas revientes, para que el tiempo de las protestas sea mínimo y puedan darle la vuelta a la página y centrarse en el tipo de campañas que deberán realizar para evitar que los votos se les vayan y estar a la altura de la competencia con el resto de los partidos políticos.

Los otros.

El Secretario de Investigación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Doctor Julio Martínez Burnes, fue

designado como director interino de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en sustitución de la Doctora Lorena Torres Rodríguez, quien tomó las riendas de esa institución al término de la gestión del médico Edgar López Acevedo.

El asunto es que, la secretaría General de la Universidad encontró una serie de inconsistencias en el procedimiento que se hizo después de la conclusión del período ordinario del anterior director y por ello, hubo necesidad de llevar a cabo una Asamblea Extraordinaria en la cual se hizo la designación del Doctor Martínez Burnes, quien, dicho sea de paso, es el Decano de la Facultad y entre sus deberes será convocar a elecciones del nuevo director sobre la base del estatuto de la Universidad.

Al margen de este tipo de acontecimientos, en la Facultad más prestigiosa de la UAT, el trabajo académico está al

cien por ciento, ya que los maestros llevan a cabo las clases virtuales con todos sus alumnos y de acuerdo con el

programa de trabajo en esta semana que, es la previa a las vacaciones de semana santa, se llevan a cabo los

exámenes que corresponden al segundo parcial y todos los docentes tienen una asistencia alta en las clases que

comparten con el estudiantado de Veterinaria.

Mucho ruido causa en todos los niveles de educación básica pública la promoción de mejores salarios y puestos

dentro de la estructura para los maestros, no solo porque cada uno que busca mejorar su plaza tiene que echarse un clavado para encontrar el soporte que justifique la promoción a que tienen derecho, esto es diplomas de cursos, capacitaciones, oficios de comisión a tareas concretas y el impacto que tuvieron tanto en los estudiantes, también porque hay confusión en el esquema que sigue la SEP para las promociones y las dificultades que entraña el manejo de la plataforma electrónica a la cual debe de subirse toda la información.

A ello se debe la denuncia que hace la Sección 30 del SNTE, que tiene a su cargo el maestro Rigoberto Guevara

Vázquez, en el sentido de una mejor interpretación de los derechos de los maestros a la promoción por parte de la Unidad del Sistema de Carrera para las Maestros y Maestros, porque hace una interpretación acotada pues los ciñe a la Reforma Educativa lópezobradorista y dejan fuera a quienes ya buscaban esa promoción en base a la reforma educativa peñista, la del 2013.

Casi comienza el mes de abril, que es la antesala a la celebración del Día del Maestro, fecha límite en la cual debe

de conocerse el respaldo bueno, mediano o rabón para los trabajadores de la educación respecto al salario y sus

prestaciones, cuándo aparecen las discrepancias por la promoción a que tienen derecho los profesores en virtud de la capacitación que asumieron a fin de hacer mejor su papel.

Obvio, el escenario obliga que ambos casos se manejen en forma correcta y que no divida a los profesores, no vaya a suceder que decidan movilizarse y suspendan las clases virtuales o en línea que dan a sus alumnos del sistema de educación básica, porque sería como el acabose, porque no se comprendan las exigencias de los profesores. El mes de abril tiene que ser de acuerdos para el magisterio si quieren que en mayo haya la celebración de su Día en términos agradables.