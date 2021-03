CD.MX.-25 MARZO 2021 Eiza González y Demián Bichir son dos de los actores mexicanos más reconocidos no solo en el país, de forma internacional, ambos famosas han tenido carreras exitosas y logrado traspasar fronteras con su talento, por ello no es de extrañarse que terminaran coincidiendo finalmente en una película, cuando se dio a conocer que ambos mexicanos tendrían papeles importantes en ‘Godzilla vs. Kong’ se especuló mucho sobre el tipo de papeles que les darían, pues con frecuencia por su origen latino, se les encasilla en cierto tipo de personajes, por fortuna en el caso de esta cinta de acción dirigida por Adam Wingard, no fue el caso.

La película tiene un elenco sorprendente y global, el protagonista es un actor sueco llamado Alexander Skarsgård y aunque muchos actores y actrices son de origen estadounidense, también hay japoneses, británicos e inclusos chinos. En el caso del rol de los mexicanos, Eiza es Maya Simmons una mujer inteligente que es el cerebro detrás de una empresa, Bichir es su padre en la ficción, Walter Simmons, fundador de Apex, un empresario multimillonario que busca ayudar a la humanidad.

A muchos fans les ha encantado que su origen no tuviera que ver con sus personajes de forma tan directa y por supuestos verlos actuar juntos como una familia es algo que la audiencia no se quiere perder, ambos son papeles de mucho peso para la trama y sin duda la química entre los actores no se ha cuestionado, quienes ya vieron la cinta aseguran que sus actuaciones son impecables y han enorgullecido con su profesionalismo y carisma, además claro que su parecido es tal que si podrían ser padre e hija.

Ambos han estado promocionando juntos desde casa cada uno debido a la pandemia, pero sus interacciones han sacado a relucir la gran química que hay entre ellos y sobre todo la admiración de ambos, para Eiza queden siempre quiso trabajar con él, es un sueño hecho realidad, ella misma lo ha expresado así en entrevistas y Demián, quien ya tiene mucha más experiencia le ha dado consejos sobre cómo manejar las críticas, además de que con frecuencia la elogia por su talento y belleza.

“Eiza no escuches esas críticas. No veas programas, ni críticas porque no son objetivos y están lejos de la realidad. Habiendo tantas guapas en el mundo y tanta gente que lo ha intentado, ¿ustedes creen que lo que ha logrado Eiza es por guapa? No. Se necesita mucho más, se requiere determinación y talento, que lo tiene, y un objetivo claro. Mucha gente tira la toalla. Nada de lo que le ha pasado a Eiza es gratuito. Se lo ha ganado”, fue lo que le recomendó el actor a Eiza.