CD.MX.-28 MARZO 2021 La cantante luce una increíble cabellera larga.

Desde sus inicios, Ángela Aguilar nos acostumbró como parte de su personalidad a un cabello corto y recientemente compartió una fotografía en la que luce una cabellera larga, así que los piroposo le llovieron.

La joven cantante, acompañó la fotografía con una frase de Julio Cortazar que se lee: “Y debo decir que confío plenamente en la casualidad de haberte conocido”, y aunque nada tiene que ver con su nueva imagen personal, su público no dudó y la llenó de halagos.

Entre los mensajes que dejaron sus seguidores al pie de la foto, se pueden leer: “OMG, pero que guapa que estás”, “ Que lindo se te ve el cabello largo”, “ La más hermosa”, “ Perfección”, “Guapa”, “¡Wooow!”, “Que bonita”.

Recordemos que el año pasado, Ángela Aguilar lanzó el álbum ‘Que no se apague la música’, mismo que no pudo promocionar como de costumbre por la pandemia de Covid-19, y aunque ha expresado en reiteradas ocasiones las ganas por vovler a los escenario, aún no se da a conocer la fecha en que esto podrá cristalizarse y vuelva a tener contacto con su público.

También, recientemente estuvo envuelta en una polémica por una fotografía en la que posa con un bebé en brazos, por lo que usuarios de las redes sociales comenzaron a rumorar que se trataba de un supuesto hijo habría tenido en la adolescencia, lo cual Ángela negó de inmediato.