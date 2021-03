DE LO MALO HAY MUCHO Y DE LO BUENO POCO, Ejemplos Sobran,

Sobre Todo En Lo Político y Gubernamental, sin Hacer a Un Lado a La

Iniciativa Privada, Que Con Facilidad Supera Lo Público, Ya Que Nacional e

Internacionalmente Manipula Gobernantes y Políticos, Dando Cabida a La

Sociedad Del Crimen, que se mueve en aguas Privadas y Oficiales…En Las

Elecciones, Federales y Estatales De 2021 Se Da Una Lucha Campal Entre Los

Actores Antes Señalados, Sabedores Que Se Puede Tener El Gobierno, Pero

Ello No Significa Que Se Tenga El Poder Total…

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, Presidente De La República

Mexicana, Lo Vive En Carne Propia, Indiscutiblemente Es El Mandatario

Nacional Con La Mayor Legitimación De Las y Los Mexicanos Para Tener El

Mando Del Gobierno Federal, Aunque Ello No Significa Que Tiene El Control

Total Del Poder Federal…Los Que Fueron Desplazados No Le Permiten Tener

Un Control Total Del Poder, Como Ellos En Sus Tiempos Lo Tuvieron. Si Se

Mantuviera El Mismo Régimen Neoliberalista, Todos Felices, Todos

Contentos, Jodiendo Mas Al Jodido y a La Nación y De Lame Botas

Incondicional Del Extranjero…Pero Aunque Parece Lo Mismo, No Es Igual…De

Ahí Los Desencuentros Entre Los Que Aun No Acaban Por Llegar y Los Que

No Terminan Por Irse…De Ahí El Fomento a La Polarización Social…El 6 De

Junio Es La Fecha Para Decirle Adiós Al Neoliberalismo o Continúe

Fomentando La Polarización Que Se Desprende Del Enfrentamiento

Presidencial Con Los Responsables De Descapitalizar Al Estado, Hipotecar Al

País y Empobrecer Paulatinamente a La Inmensa Mayoría de Las y Los

Mexicanos, Ante La Complacencia Del Agio Internacional Sin Patria, Sin Que

Ello Quiera Decir Que El Gobierno De La Llamada Cuarta Transformación De

México, Sea Una Panacea…

A NIVEL TAMAULIPAS, SIN DUDA Alguna, Haiga Sido, Como Haiga

Sido, FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, Es El Gobernador

Constitucional Tamaulipeco, Que Tamaulipecas y Tamaulipecos, Con Mas de

700 Mil Votos, Le Extendieron Un Cheque En Blanco, Dándole La Mayor

Legitimidad Electoral En La Historia Tamaulipeca. Pero Contrariamente a

AMLO, El Mandatario Estatal Tiene El Gobierno y Tiene El Poder, Avasalla a

Los Poderes Legislativo y Judicial, Lo Mismo Que a La Iniciativa Privada Junto

Con La Ciudadanía y Sociedad Civil Tamaulipeca, de ahí sus excesos y

relaciones incomodas, Salvo Ahora Que La Federación Trata De Castigar, No

Al Gobernador Del Estado De Tamaulipas, Sino Al Ciudadano FRANCISCO

JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, Por Presuntos Delitos Del Orden Federal,

Acusación Delictiva Que Enfrentará Sin Fuero De Gobernador Estatal, Tarde

o Temprano o Mas Temprano Que Tarde, Pero De Que Responderá Para

Limpiar Su Nombre, Responderá o En Su Defecto, Pagará Como Tenga Que

Pagar, Los Delitos De Que Se Le Acusan…En Calidad De Mientras Se Encuentra

Pregonando a Lo Largo y Ancho De Tamaulipas Su Inocencia. Creo Que El

Pueblo De Tamaulipas, En Base a Su Trabajo de Gobernanza, Ya Lo Juzgo y Lo

Condeno a Gozar De Una Libertad Plena De Los Delitos Que Es Acusado, o a

Purgar Sus Delitos a Buen Recaudo En Un Hotel Federal Con Goce De

Hospedaje y Alimentación, Pero Resguardado En Una Ergástula, Con

Momentos Breves Para Ver El Celaje Azul y Recordar Viejos Tiempos, Eso Si,

Lo Bailado, Nadie Se Lo Quitara, Si Es Que Resulta Culpable De Lo Que Se Le

Imputa o Sino, Seguirá Bailando y Disfrutando Impunemente de Lo Que Ha

Hecho En Lo Público y En Lo Privado…Creo, En Lo Personal, Siente Que No

Saldrá Bien Librado, Su Lenguaje Corporal y Hasta Su Actitud, Lo Hacen Creer

Así, Lo Cierto Es Que Dios Dirá y La Autoridad También, Culpable o Inocente.

POR OTRA PARTE LE DECIMOS Que En Nuevo Laredo, El Pasado

Alcanzo Al Presente De HERIBERTO CANTU DEANDAR, Influyendo En Su

Futuro, Sobre Todo Político. MoReNa Lo Infló Para La Candidatura De

Diputado Federal Pero De Última Hora El Hijo De NINFA DEANDAR MARTINEZ

Fue Desplazado. SALVADOR ROSAS QUINTANILLA Ahora Tendrá Que Hacer

Mas Chamba Política-Electoral, Ya Que Con El o La Nueva Adversaria Se

Dificulta Mas Su Reelección. Con “El Ninfito” Tenía Asegurada La Victoria

Electoral, Ahora La Cosa Cambia. El Exceso De Negativos y La Casi Nula

Penetración Electoral De CANTU DEANDAR En El Primer Distrito Electoral

Federal Le Facilitaba Al PAN vencer a MoReNa y Aliados, Ahora No y Eso Que

HCD y EL MAÑANA De Nuevo Laredo Marginaran a Quién Le Arrebato La

Candidatura Legislativa Federal, En Fin, La Contienda Electoral Federal Se

Pondrá Interesante, Ya Que CHAVA ROSAS QUINTANILLA Del PAN, No Crea

Que Derrocha Carisma y Simpatía En El Electorado Neolaredano y De La

Ribereña…

CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLAREAL, Al Parecer Correrá La Misma

Suerte de HERIBERTO CANTU DEANDAR. El Pasado Alcanza El Presente,

Influyendo Negativamente En El Futuro Político. La Hija De CARLOS CANTU

ROSAS Es La Rival Política de YAHLEEL ABDALA CARMONA Del PAN Mas a

Modo, CARMEN LILIA cuenta con un gran rosario de cuentas negativas,

aparte de su casi nula penetración en el electorado del Municipio de Nuevo

Laredo, En La Elección a La Presidencia Municipal, La Ex-Tricolor Ahora

Tendrá Que Aplicarse Mas Para Ganar La Presidencia Municipal

Neolaredana, Sobre Todo, Sino Trae Negativos Reñidos Con La Legalidad y

Con Nexos Con Gente Sin Honorabilidad. CANTUROSAS VILLARREAL Si La

Hacen Candidata De Mayoría Relativa, Por Uno De Los Distritos Electorales

De Nuevo Laredo, Podría Cavar La Tumba Política De Los CANTUROSAS. Por

Cierto, Su Cónyuge cuanta con fama de fomentar La Llegada De Migrantes En

Busca De Alcanzar El Sueño Americano. La Política Migrante de MoReNa Riñe

Con El Fomento De Hacer Realidad El Sueño Americano…

POR CIERTO, EL TRABAJO Del Presidente Municipal Suplente de Nuevo

Laredo, ARTURO SANMIGUEL CANTU, Mantiene El Ritmo De Trabajo

Impuesto Por ENRIQUE RIVAS CUELLAR, Quien Se Desempeñará Como

Candidato a Diputado Local Por Uno De Los Distritos Electorales Locales De

Nuevo Laredo. Por Cierto, El Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA

DE VACA Siente Propia La Fortaleza Político-Administrativa De Ese Puerto

Fronterizo, Así Como Su Crecimiento Sostenido, Pese a La Emergencia

Sanitaria, Sin Duda, Su Aportación Es Innegable, Aunque Para El Gobierno

Federal, La Aportación Del Trabajo Político-Administrativo De RIVAS

CUELLAR, Desde El Sexenio de ENRIQUE PEÑA NIETO a La Fecha Es

Reconocido, De Ahí Que Tengan a Nuevo Laredo Como El Municipio Con

Mejor Gobernanza de Tijuana a Matamoros y Uno De Los Mejores Que

Cuenta Con Un Fuerte Trabajo En Todos Los Aspectos De Administración

Integral Municipal en ese nivel, de ahí que ocupe uno de los principales

lugares de los primeros 10 de todo el país y El Mejor En Cuanto Se Refiere a

Tamaulipas…

EN LA CAPITAL TAMAULIPECA…Desde Palacio Nacional Ya Saben Que

Sólo Con FELIPE GARZA NARVAEZ Se Garantiza y Se Gana La Diputación

Federal Por El V Distrito Electoral Federal En Tamaulipas. En Tanto Que En La

Presidencia Municipal De Ciudad Victoria, La Candidatura Morenista No Se

Encuentra Definida, Los Intereses Político-Electorales, Económicos y Sociales

Juegan Un Papel Preponderante, De Ahí Que No Sería Extraño Que A Las

Diputaciones Locales Fuera Un Aspirante a La Candidatura de Presidente

Municipal y Por El Otro Distrito, Quien Pretende Competir Por La Diputación

Federal Por MoReNa Llevando Como Principal Capital Político, La Equidad De

Género. Ganar Un Distrito Local No Es Fácil, Mucho Menos Triunfar En Un

Distrito Federal Electoral.

EN REYNOSA LOS GOLPEZ BAJOS Entre Los Morenistas, están a todo lo

que da, En Tanto Que Los Candidatos Del PAN, Ya Desde Ahora ANDAN Todos

Desinflados y Mas Por Ver Que El Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA

CABEZA DE VACA Por Todos Los Rincones Tamaulipecos Pregona Inocencia

En El Desierto, Sus Propios Correligionarios Dan Ya Como Un Hecho Que Su

Pleito Con La Autoridad Federal, Lo Perdió Desde Antes De Comenzar FJGCV,

Creo Que También lo siente así, Ya El Calor Del Aplauso No Calienta, Mucho

Menos Los Eventos De a Chaleco. El Congelamiento De Cuentas Bancarias y

Otras Cosas Con Cercanos a Su Persona, No Tarda, La Pinza Poco a Poco Se

Cierra, Mientras Los Gobernadores PANistas y Federalistas No Meten Las

Manos Al Fuego Por Su Persona. El Capital Político-Electoral En Reynosa,

Superará Al Capital Económico y Grillo. En Palacio Nacional Quieren

Ganadores o Ganadoras, No Sólo Participantes, En Base a Ello Se Definirán

Las Candidaturas, Marchando Todos Al Mismo Paso o Bailando Al Mismo

Ritmo, Perdiendo o Ganando Al Interior Del Movimiento De Regeneración

Nacional, El Interés General Del Proyecto De La Cuarta Transformación De

México Está Por Encima de Proyectos Personales o De Grupo…

EN EL SUR TAMAULIPECO Y LA ZONA Cañera, El PAN No Trae La

Fortaleza de Hace Apenas Unas Cuantas Semanas, Incertidumbre y Temor Es

Un Común Denominador, Sobre Todo En Tampico, Donde La Iniciativa

Privada De Los Dientes Para Afuera Dice Una Cosa, Pero En Lo Interno, Hace

y Dice Otra Cosa, CHUCHO NADER Sabe Que Tiene Cola Larga…En Altamira

Con LAURA, Andan Por Las Mismas…En Los Dominios De LOS TRUCOS La

Alegría De Antaño, Se Ve y Se Siente Algo Apagada, Los Tiempos No Son Los

Mismos, Sea Como Sea, CESAR AUGUSTO VERASTEGUI OSTOS, Secretario

General De Gobierno Del Estado y Principal Operador Político Del Gobierno

Esos Vientos Del Cambio En Tamaulipas, Busca Salir Lo Mejor Librado Del

Huracán Político-Electoral Que Se Avecina…El Mandatario Tamaulipeco Anda

En El Ojo De Ese Huracán y a Costa De Lo Que Sea, No Quiere Caer En Esos

Vientos Huracanados…

EL PRESIDENTE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR Desde Hace Un

Buen Rato Que Debía De Dejar De Confiar En Su Suerte y Dejar De Ser

Impulsivo y Así Cometer Menos Tontejadas, De Inmediato Debe De Aprender

a Tener La Lengua Conectada Con El Cerebro y así Evitar Decir Muchas Cosas

De Las Que Luego Se Arrepiente o Busca De Una Forma u Otra Corregir

Tontejadas y poder limar asperezas. Si El Tabasqueño Deja Que La Emoción

y Lo Visceral, Le Gane a La Neurona, Será Un Mandatario Nacional Del

Montón. JUAREZ Murió En Palacio Nacional Con Un Mandato Presidencial

Decadente, Mientras Que VENUSTIANO CARRANZA Es El único Mandatario

Nacional Asesinado En Funciones Presidenciales, Uno y Otro Forman Parte

De La Historia Mexicana Que Magnifica Sus Logros. AMLO Debe Corregir y

Cambiar, Al Hacer Algo Digno De Recordar Por El Tiempo Que Quede Al

Frente De Los Destinos De México. La Nación No Requiere En El Siglo XXI a

Un Símil de ANTONIO LOPEZ DE SANTANA Que Cobraba Impuestos por Tener

Puertas y Ventanas…Dicen Que Para Que La Cuña Apriete, Tiene Que Ser De

Ahí Mismo. La Critica Que Hace El Tabasqueño GERARDO PRIEGO TAPIA De

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR Como Presidente De México, Tiene

Jiribilla, Pero Ni Como Defender Lo Indefendible, Cuando Alguien Se Pone De

Pechito. EL PEJE No Es Tontejo, Por Eso Se Encuentra Donde Se Encuentra, De

Ahí Que Debe Ponerse Muy Abusado Para No Ayudar a Sus Enemigos o

Adversarios, Salvo Que Esa Sea La Idea, Entonces Lo Hace Muy Bien y En Junio

Tendrá Su Recompensa, Tocará a Su Sucesor o Sucesora Recomponer El

Sexenio Pejista, En Calidad De Mientras a Nivel Nacional, La Dirigencia De

MoReNa Que Encabeza MARIO DELGADO, Hace Su Mejor Esfuerzo Para

Hacer Difícil Lo Que Parecía Fácil…Para Terminar La Entrega

El Instituto Nacional Electoral Es Una Institución Neoliberal Muy Bien

Maquillada Que Se Creo Para Quitar El Mal Sabor De Boca De La Elección

Presidencial de 1988. El IFE Fue Maquillado Con Pinceladas Que Se

Barnizaron De Democracia, Pero Que Tenían El Mismo Fin Que La Institución

apéndice Del Gobierno Federal. En La Nueva Era El Funcionamientos Sería

Autónomo e Independiente, Es La Misma Gata, Pero Revolcada, Ello Se

Refleja Cabalmente En Los Órganos Electorales Estatales, Que En El Sexenio

De ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR ya no los dejan ser tan descarados en

su parcialidad. Ahora Si Que El INE Es Un Fortín Neoliberal Que Aun No Puede

Tomar La Llamada Cuarta Transformación De México. Salí Con Dios, Sino

Regreso, Me Fui Con El. Tan, Tan…