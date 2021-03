TAMPICO, TAMAULIPAS, 29 DE MARZO DE 2021.-Al señalar que aunque ya haya semáforo verde la población debe seguirse cuidando, el alcalde porteño, Jesús Nader Nasrallah exhortó a la sociedad y a turistas a

seguirse cuidando.

«Es bueno que hayamos pasado a verde porque ayuda a relajar escalonadamente las

medidas de seguridad en Salud pero por otro lado no queremos que la gente se relaje,

vamos a seguir guardando las medidas sanitarias», indicó.

Pidió a la población además no hacer reuniones sino que por el contrario deben seguir

cuidándose «porque mientras no estemos vacunados no podemos bajar la guardia todo

puede suceder».

Dijo que hay riesgo de que suban los contagios por las vacaciones de Semana Santa por lo

que exhortó a la gente a concientizándose para que baje el riesgo de contagio en la zona.

«Nosotros vamos a tomar todas las precauciones necesarias para tratar de evitarlo vamos a

seguir con filtros en áreas turísticas que tenemos, créanme no hemos parado de poner el

dedo del renglón ser cuidadosos seguir insistiendo de usar cubrebocas no quitárselo con eso

evitan más de 75% el riesgo de contagio», recalcó el alcalde.

Comentó que el municipio ya está listo para recibir al turismo en estas vacaciones.

«Para que a partir del próximo miércoles recibamos a los miles de turistas que sabemos

llegarán de otros lados. Somos una ciudad cálida, como siempre son bien recibidos, nomás

los vamos a exhortar a que se cuiden usen cubrebocas no se relajen tanto no haya reuniones

grande para no haya otro rebrote».

Confirmó que entre hoy y mañana abrirán la primer parte del proyecto urbano de la laguna

del Carpintero y con eso amplían la oferta turística en la ciudad.