CD.MX.-22 MARZO 2021 La Voz es uno de los reality shows que más éxito ha tenido a nivel internacional, pues cada una de sus ediciones se convierte en tendencia y en México no ha sido la excepción, ya que siempre logran un muy buen nivel de audiencia, pero sin duda unas de las versiones que más ha cautivado al público es la Kids en donde niños con auténtico talento se presentan ante los coaches, por eso te decimos todo lo que necesitas saber de la nueva temporada.

La nueva edición de La Voz Kids llegará a la televisión este lunes 22 de marzo y sufrió algunos cambios en el equipo de coaches, pues anteriormente estuvieron Belinda, María José, Christian Nodal y Ricardo Montaner, pero ahora solo las cantantes regresan. Al programa se incorporan Camilo y los hermanos Mau y Ricky, los hijos de Montaner.

En declaraciones para Venga la Alegría, el conductor Eddy Vilard aseguró que esta será una de las ediciones más especiales, pues Belinda y María José han mostrado excelente química entre ellas y se les unen grandes talentos que guiarán a los niños participantes. “Como niños, tener la oportunidad de estar con cuatro grandes de la música, van a divertirse, van a ser ellos mismos, los niños son neta. Entones eso es lo que va a ver la gente, será una gran experiencia, los coaches van a tener mucha naturalidad, se hizo muy buena conexión entre ellos. A Belinda yo creo que la van a ver como lo máximo, a María José la verán como la mamá”, expresó.

En el mismo programa matutino, Belinda aseguró que hará todo lo posible para llevarse a los talentosos niños a su equipo: “Creo que los niños te pueden llevar a una serie de emociones tan bonitas, tan originales porque ellos son únicos, dicen lo que piensan, no tienen filtros, son auténticos”, dijo la famosa. Por otra parte Camilo, quien se integra a La Voz Kids, no dudó en dar un mensaje a los competidores y los invitó a que si de verdad quieren dedicarse a la música no se rindan y persigan su sueño. “Vale la pena intentarlo, vale la pena seguir, esas ganas que tienen, si de veras tienen ganas de hacer música y crear, vale la pena dedicar el tiempo que toma para ser excelentes en esto”, dijo el músico.

¿Dónde, cuándo y cómo ver el estreno de La Voz Kids 2021? La nueva temporada de La Voz Kids se transmitirá por TV Azteca a partir de este lunes 22 de marzo a las 19:30 horas, tiempo de la Ciudad de México y centro del país, pero podrás ver una repetición con un horario diferido de una hora y dos horas. Recordemos que La Voz Kids es una producción de TV Azteca, por lo que se puede ver a través de Azteca Uno de TV Abierta, pero también puedes disfrutar del programa en sistema de cable en estos canales: Total Play en el 001 y 113 Izzi está en el 101 y 701 Sky en los canales 101 y 1101 Dish, en los canales 101 y 601 Megacable en el canal 101​.