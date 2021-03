Primero, aumenta el estrés de los aspirantes a las presidencias municipales, pues se suponía que el sábado 27 se darían conocer los nombres de quienes serían los agraciados y resulta que les extienden el sufrimiento hasta el 31 de marzo, eso sí es maldad.

Pero más maldad fue dejar colgados a quienes suspiraban abanderar al partido guinda por la diputación federal en los distritos 1 con cabecera en Nuevo Laredo, 3 de Rio Bravo y 5 en Ciudad Victoria.

Es maldad porque, aunque entre los registrados se peleaban la posición, seguramente jamás se imaginaron que todos serian desplazados, que los dejarían colgados y en el acuerdo nacional, por la coalición, esas posiciones se las entregaran al Partido Verde Ecologista de México, que la verdad en tierras cuerudas ni pinta.

FELIPE GARZA NARVAEZ, NORA DE LOS REYES, OSVALDO DOSAL eran los tres personajes que tenían posibilidades de quedarse con la estafeta guinda en el distrito V electoral federal, MORENA podía apostarle a la juventud, la trayectoria o las mujeres, es decir tenía buenas cartas y cualquiera de ellas podía jalarle una buena cantidad de votos al partido obradorista en una campaña digna.

Los morenos, los que le apostaron a MORENA, el sábado recibieron la sorpresa que por más trabajo que tuvieran y la defensa que hicieran para las causas del partido guinda, éste les traicionaba, como dijera la canción de JOAN SEBASTIAN, les abandonará, y la posición entregará a su aliado verde que en el distrito V no pinta, bueno, ni existe realmente.

En el distrito III con cabecera en Rio Bravo va el ex priista TOMAS GLORIA REQUENA, con cuestionamientos, pero que a decir verdad políticamente es de lo más conocido o experimentado que tiene el Partido Verde en Tamaulipas y quizá retenga la diputación que actualmente está en poder del Partido Encuentro Social, ex aliado de MORENA.

Por el Distrito uno de Nuevo Laredo la propuesta es una mujer. Ahí se pensaba que al final RAMON GARZA BARRIOS sería el elegido para tratar de arrebatarle al PAN la diputación que está en poder de SALVADOR ROSAS QUINTANILLA, sin personajes en la boleta electoral, como el exalcalde de Nuevo Laredo, difícil será que MORENA en ese municipio pueda ganar.

Pero bueno, así son las cosas de la política y de las alianzas, por lo general hay sacrificados y les tocó ser a los integrantes de MORENA y el PT que tendrán que hacer chamba territorial para los verdes en tres distritos electorales federales, bueno, quien sabe hasta dónde llegue el coraje de los que se quedaron vestidos y alborotados, porque si se sienten traicionados igual traicionarán y su capital, poco o mucho, a otra causa ofertar.

En fin, la situación es que antes de iniciar la batalla electoral por las diputaciones federales ya hubo caídos en MORENA, pues los que tenían posibilidades de hacer una campaña digna y obtener una buena cosecha de votos por obra y gracia de la alianza y determinación nacional quedaron eliminados antes de participar.

Quien sabe en que vaya acabar esa historia, pues seguramente muy contentos no estarán personajes que se la jugaron y hasta se quemaron defendiendo las causas del partido guinda, como es el caso de FELIPE GARZA, NORA DE LOS REYES y OSBALDO DOSAL, que fueron remplazados por el muchacho verde GERARDO ILLOLDI, no decimos que este joven no tenga capacidad o ganas de trabajar, aquí el problema es que los que se creía podían dar la pelea por MORENA, en el camino se quedaron, ni siquiera al arrancadero llegaron.

Aquí si aplica el refrán de que unos corretean la liebre y otros sin correr la alcanzan, gajes de la política, pero lo cierto es que los de la 4T están obligados a remediar el daño causado en el ánimo de estos personajes, de perdido con una delegación federal. Pero le insisto, esa, la de dejar a sus militantes emocionados sin razón alguna, si fue maldad.