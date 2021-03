CDMX, México, 06 de Marzo 2021. Julion Álvarez ha sufrido más que pérdidas económicas y de presencia musical desde que el Departamento del Tesoro en Estados Unidos lo incluyó en su lista negra por supuestamente fungir como prestanombres para el lavado de dinero.

A casi cuatro años de los señalamientos el ‘Rey de la taquilla’ confesó a las cámaras de diversos medios de comunicación que tanto él como su familia han sido víctimas de discriminación, por esas acusaciones.

“Llego a un lugar al que yo normalmente acostumbraba ir a cenar y echar un vino ahí, con mi señora; estaba mi señora embarazada, llego y no me sirven, no me sirven, me acerco y le digo: ‘oiga ¿qué pasa amigo?’ y dice: ‘se que usted se ha portado muy bien aquí con nosotros, pero tenemos instrucciones, usted no puede estar aquí’ y digo: ‘no te preocupes entiendo, nada más deje que cene mi señora y me retiro’, y me contesta: ‘no, ni usted, ni su señora, ni nadie de ustedes puede estar aquí, entonces por favor retírense”.

Detalla que su esposa no pudo aguantar más y comenzó a llorar. Pero no que sólo él y su mujer han sido discriminados, también lo han sido sus hermanos, por el sólo hecho de llevar su sangre.

En tanto esto se resuelve, Julión seguirá teniendo limitantes para trabajar en la música como cualquier otra agrupación y aún no se pierde el ánimo y celebrará sus 14 años de trayectoria con un concierto virtual y gratuito que se transmitirá a través de sus redes sociales.